Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подякував «фюреру» РФ Володимиру Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

Про це лідер американців заявив під час спілкування з журналістами.

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Він позитивно відгукнувся про угоду з Москвою, заявивши, що Штати отримають мільйони барелів пального, якого країна потребує зараз.

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«Я хочу подякувати президенту Путіну. Росія погодилася надіслати нам мільйони й мільйони барелів нафти, і це дизельне паливо. Саме це нам зараз необхідно», — заявив Трамп.

Під час спілкування з пресою американського президента також запитали про реакцію Володимира Зеленського, який назвав цю домовленість із РФ слабким рішенням.

Спочатку Трамп перепитав, хто саме висловив таку оцінку. Коли йому уточнили, що йдеться про президента України, він коротко відповів: «Окей».

Водночас детально коментувати зауваження Зеленського щодо можливих наслідків угоди для України та перебігу війни очільник Білого дому не став. Втім, натомість він наголосив на потребі в пальному та інтересах американського ринку.

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«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», — сказав президент США.

Угода між Трампом та Путіним

Трамп і Путін домовилися про постачання дизельного пального на американський та інші ринки. Відомо, що Мінфін США видав тимчасову ліцензію на це — до 7 квітня 2027 року. Водночас Вашингтон не отримав від Москви жодних поступок щодо миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США наголосив, що будь-яке послаблення тиску на Кремль без чітких домовленостей про деескалацію є виявом слабкості та лише заохочує РФ до подальшого терору.

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