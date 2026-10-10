«Хочу подякувати Путіну»: Трамп похвалив угоду з Росією та відреагував на критику Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.

Про це Трамп заявив у розмові з журналістами.

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«Гадаю, ви чули про угоду щодо нафти з Росією. Це дуже велика угода. Величезні обсяги нафти надходять до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І це дизельне пальне, саме те, що нам потрібно. Тож дякую», — сказав глава Білого дому.

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Журналісти також попросили Трампа відреагувати на заяву Зеленського, який назвав домовленість виявом слабкості. Спочатку американський президент перепитав, хто саме висловив таку оцінку. Коли йому уточнили, що йдеться про українського лідера, Трамп відповів коротко: «Окей».

Згодом представники ЗМІ знову повернулися до цієї теми. Вони нагадали, що в іншому коментарі Зеленський назвав нафтову угоду з Росією слабким кроком, який може лише затягнути війну.

«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», — заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що домовився з диктатором Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

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Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.

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