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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Хочу, щоб це закінчилося": Трамп зробив нові заяви про війну, Путіна та допомогу Україні

Кремлівський очільник Путін не мав наміру закінчувати війну в Україні. Він хотів захопити її повністю, проте, ймовірно, буде вимушений “поступитися”, вважає Трамп.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Хочу, щоб це закінчилося": Трамп зробив нові заяви про війну, Путіна та допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп вважає, що очільник РФ Володимир Путін піде на поступки і підпише угоду про припинення вогню в Україні.

Виступ Дональда Трампа транслює новинний телевізійний канал News18.

Трамп назвав Путіна «дуже мудрою і хитрою людиною», які все ж «доведеться піти на поступки».

«Скажу так: у нього не було наміру закінчувати війну. Він хотів всю територію. Я думаю, ми укладемо угоду, але не можу цього гарантувати», — зазначив президент США.

Трамп також переконаний в тому, що кремлівський очільник продовжив би наступ, якби не президент США.

«Якби я не виграв вибори, гадаю, він би продовжив наступ і з часом було б убито набагато більше людей. Я поважаю Україну. Українці чудові бійці, але мушу сказати, що без нашої техніки ця війна, як багато хто каже, закінчилася б дуже швидко», — заявив Трамп.

Він нагадав, що надав Україні ПТРК Javelin у 2018 році.

«Ви пам’ятаєте, що на початку війни я дав Україні „джавеліни“ та інші штуковини, які нокаутували танки. Кажуть, що Обама дав їм ковдри, а я — Джавеліни. Я і справді це зробив, але я хочу, щоб цьому прийшов кінець», — сказав Трамп.

Додамо, що напередодні Дональд Трамп влаштував великий мітинг у Мічигані, присвячений першим 100 дням його другого президентського терміну і висловився про ситуацію в Україні.

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