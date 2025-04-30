"Хочу, щоб це закінчилося": Трамп зробив нові заяви про війну, Путіна та допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп вважає, що очільник РФ Володимир Путін піде на поступки і підпише угоду про припинення вогню в Україні.

Виступ Дональда Трампа транслює новинний телевізійний канал News18.

Трамп назвав Путіна «дуже мудрою і хитрою людиною», які все ж «доведеться піти на поступки».

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«Скажу так: у нього не було наміру закінчувати війну. Він хотів всю територію. Я думаю, ми укладемо угоду, але не можу цього гарантувати», — зазначив президент США.

Трамп також переконаний в тому, що кремлівський очільник продовжив би наступ, якби не президент США.

«Якби я не виграв вибори, гадаю, він би продовжив наступ і з часом було б убито набагато більше людей. Я поважаю Україну. Українці чудові бійці, але мушу сказати, що без нашої техніки ця війна, як багато хто каже, закінчилася б дуже швидко», — заявив Трамп.

Він нагадав, що надав Україні ПТРК Javelin у 2018 році.

«Ви пам’ятаєте, що на початку війни я дав Україні „джавеліни“ та інші штуковини, які нокаутували танки. Кажуть, що Обама дав їм ковдри, а я — Джавеліни. Я і справді це зробив, але я хочу, щоб цьому прийшов кінець», — сказав Трамп.

Додамо, що напередодні Дональд Трамп влаштував великий мітинг у Мічигані, присвячений першим 100 дням його другого президентського терміну і висловився про ситуацію в Україні.

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