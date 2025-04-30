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"Хочу, щоб це закінчилося": Трамп зробив нові заяви про війну, Путіна та допомогу Україні
Кремлівський очільник Путін не мав наміру закінчувати війну в Україні. Він хотів захопити її повністю, проте, ймовірно, буде вимушений “поступитися”, вважає Трамп.
Американський президент Дональд Трамп вважає, що очільник РФ Володимир Путін піде на поступки і підпише угоду про припинення вогню в Україні.
Виступ Дональда Трампа транслює новинний телевізійний канал News18.
Трамп назвав Путіна «дуже мудрою і хитрою людиною», які все ж «доведеться піти на поступки».
«Скажу так: у нього не було наміру закінчувати війну. Він хотів всю територію. Я думаю, ми укладемо угоду, але не можу цього гарантувати», — зазначив президент США.
Трамп також переконаний в тому, що кремлівський очільник продовжив би наступ, якби не президент США.
«Якби я не виграв вибори, гадаю, він би продовжив наступ і з часом було б убито набагато більше людей. Я поважаю Україну. Українці чудові бійці, але мушу сказати, що без нашої техніки ця війна, як багато хто каже, закінчилася б дуже швидко», — заявив Трамп.
Він нагадав, що надав Україні ПТРК Javelin у 2018 році.
«Ви пам’ятаєте, що на початку війни я дав Україні „джавеліни“ та інші штуковини, які нокаутували танки. Кажуть, що Обама дав їм ковдри, а я — Джавеліни. Я і справді це зробив, але я хочу, щоб цьому прийшов кінець», — сказав Трамп.
Додамо, що напередодні Дональд Трамп влаштував великий мітинг у Мічигані, присвячений першим 100 дням його другого президентського терміну і висловився про ситуацію в Україні.
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