Путін може спробувати знайти баланс, щоб зберегти хороші стосунки із Трампом / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін може спробувати знайти баланс, щоб зберегти хороші стосунки із президентом США Дональдом Трампом і не припиняти війну проти України, чого вимагає американській лідер.

Таку думку висловив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Однак залишається під питанням те, наскільки сам президент РФ зацікавлений у сварці з своїм американським колегою після того, як Трамп висловив готовність поліпшити російсько-американські взаємини після епохи колишнього президента США Джо Байдена.

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За словами Портникова, Путін має віднайти баланс, щоб зберегти хороші стосунки із американським колегою і разом із тим не припиняти війни, що від нього вимагає Трамп.

«Тут, звичайно, одними словами Путіну вже не відхреститися від своєї готовності продовжувати війну. Дональду Трампу вже не цікаві розмови про розмови. Значить, американському президентові потрібні вчинки від російського колеги, а Путін готовий виключно на такі вчинки, які б дозволили йому й у подальшому продовжувати російсько-українську війну і сподіватися на знищення української держави та її зникнення з політичної мапи світу. Адже саме це і нічого інше є головною політичної метою у Кремлі», — сказав Портников.

Тож, залишається лише зрозуміти, який саме вчинок, з точки зору Путіна, переконає Трампа у тому, що Путін готовий рухатися шляхом завершення російсько-української війни і, найголовніше, чи готовий російський очільник взагалі на будь-які вчинки, щоб заспокоїти американську сторону.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення недооцінив українців, оскільки дуже мало знає про сучасну Україну. Про це заявила оглядачка журналу The Atlantic Енн Епплбаум.

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