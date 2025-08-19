"Хороший хлопчик": Мережа захоплена мовчанням Венса під час зустрічі у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс був помітно стриманий під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у понеділок. Користувачі соціальних мереж з усіх політичних кіл дуже втішені щодо цього.

Про це пише Independent.

У численних дописах на платформах X та Bluesky висловлювали полегшення та подяку за те, що друга за посадою людина Дональда Трампа, за словами одного з користувачів, «тримала свій рот закритим».

Реклама

Це різко контрастувало з тим, що сталося, коли Зеленський востаннє відвідував Білий дім у лютому. Тоді Венс сварив українського президента за те, що той рідко казав «дякую».

«Справи йдуть трохи краще, коли Венс тримає пащу закритою і не намагається діяти жорстко», — написав один з американських консерваторів, які виступають проти Трампа, у мережі X.

У коментарях інший користувач, який підтримує Трампа, написав, що здається, «Венсу заклеїли рот суперклеєм». Але в цілому все пройшло краще, ніж він очікував.

З ним погоджується впливовий політик-демократ Маджид Паделлан.

Реклама

«Яка різниця, коли Трамп оточений дорослими в кімнаті, а Джей Ді Венс сидить за дитячим столом замість того, щоб намагатися влаштувати засідку Зеленському», — зазначив він.

Інші сказали, що вони втішені з того, що Венс зберіг мовчання і утримався від дотепних коментарів на кшталт «подивіться на мене».

До обговорення приєдналися й користувачі поза межами США.

«Слава богу, що Венсу не дали нічого сказати», — написав у X естонський підприємець Альвар Лайгна.

Реклама

«Дивіться, наскільки все йде гладко, коли Джей Ді Венс мовчить», — написав інший користувач, ймовірно, з Великої Британії.

Один канадець помітив, що Венс «жахливо тихий», як «хороший маленький хлопчик», а швед на Bluesky заявив: «Щоразу, коли Венс мовчить, це перемога для людства».

Раніше йшлося про те, кого Київ волів би уникнути під час переговорів у Вашингтоні. Так, високопоставлений український чиновник вважає, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Білого дому може відбутися у більш конструктивній атмосфері. Це станеться, якщо на ньому не буде віцепрезидента США Джея Ді Венса.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко, під час попередньої зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у лютому Венс провокував українського лідера і різко критикував його перед камерами. Зокрема, віцепрезидент сказав: «Вислови слова вдячності Сполученим Штатам Америки та президенту, який намагається врятувати вашу країну».