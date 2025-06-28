"Хороший сигнал": Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський вважає «хорошим сигналом» свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі, відзначивши «продуктивний дух» їхньої розмови.

Про це він сказав у суботу, 28 червня, під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За словами Зеленського, він обговорив з Трампом широкий спектр тем, акцентувавши на потребах протиповітряної оборони України.

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«Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов’язані з системою „Петріот“, з тим, як оборонити наше небо, і з кроками, пов’язаними з переговорним процесом [з Росією], а також — санкційний напрямок, наші двосторонні відносини [зі США] після підписання відповідної угоди», — уточнив він.

Зеленський зазначив, що під час цієї зустрічі було досягнуто домовленості про подальше спілкування на урядовому рівні, зокрема між міністрами оборони та очільниками дипломатії США та України.

«Важливо, що сторони будуть працювати. Мені здається, що дух самої розмови був продуктивний. І тому це хороший сигнал», — підсумував український президент.

Нагадаємо, на зустрічі Зеленського і Трампа у Гаазі з української сторони були присутніми міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.

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