Хорватія і Угорщина посварилися через нафту з РФ: Сіярто різко відповів Пленковичу

Петер Сіярто. / © Associated Press

Реклама

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто відповів на заяву прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича про те, що Угорщина є воєнним спекулянтом.

Про це очільник МЗС Угорщини написав у соціальній мережі Х.

Сіярто наголошує, що Загреб фактично намагається нажитися на ситуації, значно підвищивши транзитні збори на постачання нафти через свою територію від початку повномасштабної війни в Україні.

Реклама

“Тепер вони ще й хочуть перешкодити нам купувати російську нафту, щоб забезпечити собі монополію над Угорщиною та заробити на нас ще більше грошей”, - заявив угорський міністр.

Він також поставив під сумнів технічні можливості Адріатичного нафтопроводу. За словами Сіярто, останні дослідження показують, цей маршрут не здатен безперервно та надійно постачати обсяги нафти, необхідні для Угорщини та Словаччини.

Заява Пленковича

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович назвав Угорщину воєнним спекулянтом. Так він відреагував на заявив Будапешта про те, що він отримує дешевшу нафту та газ з Росії лише тому, що нібито немає альтернативного маршруту.

“Спекулянтом можна назвати того, хто зараз отримує дешевшу нафту та газ з Росії. Можу сказати, що це Угорщина, яка, виходячи з наративу про те, що в неї немає альтернативного маршруту, а було доведено, що він у неї є, має можливість мати дешевші джерела енергії з Росії. Наживається Угорщина, а не Хорватія”, - наголосив Пленкович.

Реклама