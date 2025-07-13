Хорватія підтвердила підтримку: Україні пообіцяли запрошення до НАТО на саміті в Дубровнику

Прапор Хорватії

Реклама

У хорватському Дубровнику відбулася друга міністерська нарада формату “Україна – Південно-Східна Європа”. За її підсумками було схвалено документ – комюніке, яке містить чітку політичну підтримку стратегічного курсу України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

У комюніке дипломати країн‑учасниць наголосили, що після понад 1 200 днів повномасштабного вторгнення РФ вони “віддані підтримці України” та її територіальної цілісності.

Реклама

Крім того, документ називає членство України “найекономічнішим варіантом безпеки” та чітко зазначає, що жодна третя країна, включно з Росією, не має права вето щодо розширення Альянсу.

Заявка України на швидке приєднання до НАТО була подана ще восени 2022 року. Хоча Альянс не виключає майбутнього членства, входження під час активної війни вважається малоймовірним.

Ця ініціатива демонструє зміцнення підтримки України на рівні регіональних форматів, таких як зустрічі з країнами Південно-Східної Європи. Поєднуючи дипломатичний тиск та чітке політичне мовлення, держава-ініціатор намагається пришвидшити інтеграцію України до НАТО. Особливо з огляду на тривале російське вторгнення, подібні сигнали ключові для безпекового порядку денного.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що поляки насправді думають про вступ України до ЄС і НАТО.

Реклама

Опитування IBRiS показало зниження підтримки серед поляків щодо вступу України до ЄС і НАТО. Головні аргументи — страх конкуренції, корупція та ризик ескалації війни.