«Люди роблять те, що хочуть»: Зеленський зробив гучну заяву після акцій на підтримку Федорова

Мітинг на підтримку Федорова / © Суспільне

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Президент Володимир Зеленський відреагував на мітинги проти можливої відставки Михайла Федорова з посади очільника Міноборони заявивши, що право людей відкрито висловлювати свою позицію є важливою ознакою демократії навіть під час війни.

Про все це глава держави заявив під час спільної пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером.

Зеленський наголосив, що сьогодні Україна бореться не лише за територіальну цілісність, а й за свободу та демократичні цінності.

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«Люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти — і правильно. Навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє воле виявлення», — сказав він.

З його слів, влада чує суспільство та реагує на його думку. Ба більше, зауважив він, в Україні немає прихованих тем від громадян.

«Я розумію, чую і реагую на те, що говорить суспільство. У нас немає секретів від суспільства. Є секрети від росіян», — сказав Зеленський.

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