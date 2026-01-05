Христя Фріланд отримала посаду в Офісі Зеленського: деталі рішення

Володимир Зеленський і Христя Фріланд / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню канадську урядовицю Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

«Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій», — вказано в заяві Зеленського.

Реклама

Президент пояснив, що на сьогодні Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість — заради відновлення країни, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни.

Біографія Христі Фріланд

Христя Фріланд — канадська письменниця, журналістка та політикиня українського походження. Народилася 2 серпня 1968 року в місті Піс-Ривер у провінції Альберта. Від 20 листопада 2019 року вона обіймала посаду заступниці прем’єр-міністра Канади, а від 18 серпня 2020-го до 16 грудня 2024 року очолювала Міністерство фінансів країни.

26 липня 2013 року Фріланд завершила журналістську кар’єру, оголосивши про намір балотуватися на довиборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. 25 листопада здобула мандат депутата.

У листопаді 2015 року Фріланд призначили міністеркою міжнародної торгівлі Канади, а в січні 2017 року вона очолила Міністерство закордонних справ. У листопаді 2019 року політикиня стала заступницею прем’єр-міністра та міністеркою міжурядових справ, а 18 серпня 2020 року — міністеркою фінансів Канади.

Реклама

16 грудня 2024 року Фріланд подала у відставку з посади очільниці Мінфіну, пояснивши рішення розбіжностями з політикою прем’єр-міністра на тлі загрози тарифної війни з боку нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

У вересні 2025 року її було призначено спеціальною представницею Канади з питань відбудови України. Втім, уже в листопаді того ж року стало відомо, що Фріланд залишає цю посаду, щоб очолити фонд імені Сесіля Родса, який надає стипендії для навчання в Оксфордському університеті.

Підтримка України

2018 року Фріланд публічно закликала до звільнення українського режисера та політичного в’язня Росії Олега Сенцова.

Вона неодноразово відвідувала Україну як представниця Ліберальної партії Канади. Під час одного з візитів Фріланд обідала з головним рабином Києва, зустрічалася з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, а також із Віталієм Кличком і Петром Порошенком, який згодом був обраний президентом України у травні 2014 року.

Реклама

Фріланд входить до переліку тринадцяти громадян Канади, яким у березні 2014 року було заборонено в’їзд до Росії в межах санкцій, запроваджених президентом РФ Володимиром Путіним.

23 серпня 2022 року вона була нагороджена Орденом княгині Ольги I ступеня. Нагороду вручено за вагомі особисті заслуги у розвитку міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значний внесок у популяризацію української держави у світі.

До слова, 5 січня Зеленський також призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента Кирила Буданова. На новій посаді він опікуватиметься комунікацією з партнерами, розвитком двосторонніх відносин та синхронізацією роботи ОП із МЗС. Кислиця також продовжить участь у переговорному процесі.