Хто має говорити з Путіним: європейські лідери не змогли дійти згоди

Європейський саміт у Дубліні / © Associated Press

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Понад 50 європейських лідерів, які зібралися на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні, не змогли домовитися, хто саме має представляти континент на переговорах щодо завершення російсько-української війни. Попри спільне бажання Європи бути повноцінним учасником мирного процесу, питання про єдиного представника знову спричинило розбіжності між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Під час зустрічі в Дубліні європейські політики обговорювали необхідність забезпечити Європі місце за столом переговорів, які США відновили за участю України та Росії. Однак визначитися, хто саме повинен представляти інтереси континенту, їм не вдалося.

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Серед можливих кандидатів називали головну дипломатку Європейського Союзу Каю Каллас і президента Європейської ради Антоніу Кошту. Деякі учасники саміту припускали, що представляти Європу має не одна людина, а кілька політиків.

Водночас більшість лідерів уникали конкретних пропозицій, обмежуючись визнанням необхідності ухвалити спільне рішення.

«Цей хаос — наша власна провина», — заявив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

Європа ризикує залишитися осторонь мирного процесу

Нездатність європейських країн домовитися про спільного представника посилює побоювання, що континент може бути усунутий від ухвалення ключових рішень щодо майбутнього України та європейської безпеки.

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Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев наголосив, що Європа повинна активніше домагатися участі в переговорах, оскільки її місце за столом досі не є гарантованим.

Президент України Володимир Зеленський також закликав європейських лідерів якнайшвидше визначитися з представником. Він наголосив, що Європа має стати повноправним учасником мирного процесу, а рішення щодо цього питання бажано ухвалити вже протягом листопада.

За даними Bloomberg, предметніше обговорення кандидатури та ролі європейського представника лідери ЄС планують продовжити під час окремої зустрічі в Дубліні.

Нагадаємо, попри сотні мільярдів євро допомоги Україні Європа залишається осторонь ключових мирних переговорів. Поки США ведуть безпосередній діалог із Кремлем, європейські лідери не можуть домовитися навіть про те, хто говоритиме від їхнього імені.

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