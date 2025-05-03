Хто може очолити Раду нацбезпеки США: Трамп розглядає свого радника як фаворита

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Стівен Міллер, головний радник президента США Дональда Трампа з політики та заступник голови апарату Білого дому, набирає вагу як один з основних кандидатів на посаду радника з національної безпеки Америки.

Про це Axios повідомили п’ятеро джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями в адміністрації.

Міллер є одним із найдосвідченіших та найвпливовіших членів команди Трампа, відомий передусім як головний ідеолог жорсткої імміграційної політики. Наразі він обіймає посаду радника з питань внутрішньої безпеки і виступає активним прихильником прискореної депортації нелегальних мігрантів без судових слухань.

Реклама

Ім’я Міллера з’явилося у списку потенційних наступників одразу після того, як Трамп у четвер звільнив Майка Волтца з посади радника з нацбезпеки та висунув його кандидатуру на посаду посла США в ООН.

Обов’язки Волтца тимчасово виконує державний секретар Марко Рубіо. Втім, за словами джерел, наближених до Білого дому, Рубіо вже перевантажений обов’язками в Держдепартаменті.

Один із представників Білого дому повідомив виданню, що Рада з внутрішньої безпеки під керівництвом Міллера "працює, як годинник" і є "набагато ефективнішою, ніж Рада нацбезпеки, хоч і має в рази менший штат".

Трамп часто покладається на вузьке коло найближчих радників і довіряє їм виконання кількох ролей одночасно. Тож Міллер цілком може обіймати дві ключові посади — як це зараз робить Рубіо.

"Марко та Стівен тісно співпрацюють у питаннях імміграції, тож це може бути ідеальна пара", — зазначив один зі співрозмовників. Інший додав, що багато хто в адміністрації вважає Міллера ідеальним кандидатом для того, щоб повернути ролі радника з нацбезпеки статус політичного координатора, який підпорядковується керівнику апарату Білого дому, а не самостійного кабінетного гравця.

За словами ще одного джерела, Міллер уже виявив зацікавленість у новій посаді, однак сам він наразі не підтвердив цю інформацію. Водночас п’яте джерело зазначає, що Міллер може відмовитися, якщо нова роль відволікатиме його від головної пристрасті — імміграційної політики.

Спостерігачі зазначають, що наразі невідомо, як довго президент планує залишити Рубіо на посаді виконувача обов’язків радника з нацбезпеки.

Але, як каже один із представників адміністрації, “якщо Стівен хоче цю посаду — важко уявити, чому Трамп не погодиться”.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Майкл Волтц був найімовірнішим претендентом на те, щоб понести відповідальність за скандал навколо чату Signal. Адже саме його обліковий запис ненавмисно запросив журналіста Джеффрі Голдберга до секретного групового чату адміністрації Трампа.

Водночас видання Politico, посилаючись на свої джерела, головним кандидатом на місце Волтца називає спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа, який наразі відповідальний за переговори з Росією, Іраном та ХАМАСом у Газі.