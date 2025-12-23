Ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон / © Getty Images

Ситуація для України ускладнюється через внутрішні суперечки в Євросоюзі та дипломатичні маневри адміністрації президента США Дональда Трампа. Кремлівський диктатор Володимир Путін відчуває цю слабкість і переконаний, що час грає на його боці.

Таку думку висловив колишній посол в ООН та ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон у своїй колонці для The Washington Post.

Провал з російськими активами

Болтон жорстко розкритикував результати останнього саміту ЄС. Лідерам блоку не вдалося домовитися про використання близько 210 млрд євро заморожених російських активів як застави для кредиту Україні.

На думку дипломата, це доводить, що «Євросоюз є меншим, ніж сукупність його частин». Бельгія за підтримки кількох інших країн заблокувала план, побоюючись ризиків, а команда Трампа, за повідомленнями, намагалася зірвати цю ініціативу, щоб використати активи у власному «мирному плані».

«Це була чиста і проста поразка лідерів, яких Володимир Путін за кілька днів до того назвав „поросятами“. Послання ЄС було слабким: Європа начебто підтримуватиме Україну, але не сильно», — пише Болтон.

Трамп хоче Нобелівську премію, а не безпеку

Болтон зазначає, що дипломатична команда Трампа (Стів Віткофф та Джаред Кушнер) не переймається суттю угоди чи безпекою України та НАТО. Їхня мета — отримати «що-небудь», що могло б принести Трампу Нобелівську премію миру.

У цей час Путін відверто глузує із Заходу, заявляючи, що нова стратегія нацбезпеки Трампа навіть не визнає Росію ворогом.

Хто може врятувати ситуацію

Оскільки лідери ключових країн — Франції, Німеччини та Британії — мають серйозні внутрішні політичні проблеми, у Європі виник вакуум лідерства.

Болтон переконаний: єдина людина, яка може впоратися з «об’єктивно проросійською поведінкою Трампа» та недієздатністю ЄС — це генсек НАТО Марк Рютте.

«Рютте може бути найкращим кандидатом на провідну роль, враховуючи його успіх у спілкуванні з Трампом (у минулому) і його глибокі зв’язки з європейськими членами НАТО з часів перебування на посаді прем’єр-міністра Нідерландів», — підсумовує автор.

Болтон визнає: це ненормально, коли політичний лідер НАТО бере на себе таку роль, але «зараз ненормальні часи».

Нагадаємо, Forbes пояснив, чому Буданов розуміє реальні позиції США та РФ у переговорах щодо України. Видання зазначає, що специфіка роботи Буданова дозволяє йому бачити не лише публічні заяви, а й приховані суперечності, внутрішні проблеми та реальні вимоги зацікавлених сторін.