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Хто може розмовляти з Путіним від імені України: Зеленський дав чітку відповідь
Президент України заявив, що готовий особисто зустрітись з Путіним.
Конституція України закріплює право та обов’язок президента вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності країни. Тому будь-які заяви про начебто заборону прямих переговорів з Путіним є виключно російським наративом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 травня, під час зустрічі з журналістами.
«Це наратив руських, що я не можу начебто говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як все це відбувалось. Я запровадив указом в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України. Як це було? Україна отримувала багато разів ультиматуми від Росії. Це довга-довга історія, таких ультиматумів було дуже багато. Своїм рішенням я в принципі зробив те, що і так говорить Конституція України», — сказав президент.
Він нагадав, що за ст. 106 Конституції України президент має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори від імені України. І ніхто інший не може вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
«Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії чи інших країн. Згідно з Конституцією України, це мої права та обов’язки, до речі. Тому саме я і представляю інтереси нашої держави. І щоб не було цього сепаратизму, ми запровадили рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати — це виключно наратив РФ. Я собі нічого не забороняв», — зауважив Зеленський.
Він також заявив, що готовий до особистої зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
«Я готовий до зустрічі з цією людиною [з Путіним — ред.]. Я абсолютно розумію, про що говорити. Правда на нашому боці. Але вважаю, що нам треба зробити перший крок. Перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це. Передусім заради українців, але й заради будь-якої нації. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок», — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, на думку Зеленського, відмова Путіна від переговорів свідчить про його страх перед результатами безпосередніх зустрічей.