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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Хто може розмовляти з Путіним від імені України: Зеленський дав чітку відповідь

Президент України заявив, що готовий особисто зустрітись з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін Володимир Зеленський

Президент України нагадав про своє право та обов’язок вести перемовини щодо територіальної цілістності

Конституція України закріплює право та обов’язок президента вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності країни. Тому будь-які заяви про начебто заборону прямих переговорів з Путіним є виключно російським наративом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 травня, під час зустрічі з журналістами.

«Це наратив руських, що я не можу начебто говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як все це відбувалось. Я запровадив указом в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України. Як це було? Україна отримувала багато разів ультиматуми від Росії. Це довга-довга історія, таких ультиматумів було дуже багато. Своїм рішенням я в принципі зробив те, що і так говорить Конституція України», — сказав президент.

Він нагадав, що за ст. 106 Конституції України президент має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори від імені України. І ніхто інший не може вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії чи інших країн. Згідно з Конституцією України, це мої права та обов’язки, до речі. Тому саме я і представляю інтереси нашої держави. І щоб не було цього сепаратизму, ми запровадили рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати — це виключно наратив РФ. Я собі нічого не забороняв», — зауважив Зеленський.

Він також заявив, що готовий до особистої зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

«Я готовий до зустрічі з цією людиною [з Путіним — ред.]. Я абсолютно розумію, про що говорити. Правда на нашому боці. Але вважаю, що нам треба зробити перший крок. Перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це. Передусім заради українців, але й заради будь-якої нації. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на думку Зеленського, відмова Путіна від переговорів свідчить про його страх перед результатами безпосередніх зустрічей.

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