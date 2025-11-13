Хто може стати новим міністром енергетики: названо прізвище

Гринчук подала у відставку

Реклама

На тлі масштабного корупційного скандалу в «Енергоатомі» міністерка енергетики Світлана Гринчук та ексміністр енергетики та чинний міністр юстиції Герман Галущенко подали у відставку. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що зараз на посаду міністра енергетики розглядають кандидатуру очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«Козицький Максим, очільник Львівської ОДА — один з кандидатів, якого зараз штовхають на цю посаду. Людина на 100% вірна голові ОП», — написав Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 12 листопада міністерка енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку.

Реклама

Заяві про відставку Гринчук передував заклик президента України Володимира Зеленського про відставку міністрів енергетики (Світлана Гринчук) та юстиції (Герман Галущенко, який до призначення очільником Мінʼюсту був міністром енергетики) на тлі гучного корупційного скандалу в енергетичній сфері (НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії «Енергоатом»).

Верховна Рада голосуватиме щодо звільненн Гринчук наступного вівторка, 18 листопада.