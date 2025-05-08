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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Хто може замінити США в переговорах між Україною та РФ: Сікорський назвав нового претендента

Очолити мирне врегулювання війни між Росією та Україною в ролі посередника можуть Китай чи Туреччина.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Якщо Сполучені Штати на чолі з президентом Дональдом Трампом провалять свою роль посередника і не зможуть зупинити війну в Україні, на політичній арені з’являться інші кандидати.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Каєю Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр наголосив, що бажає американцям успіху в перемовинах між Москвою та Києвом. Але якщо вони зазнають невдачі, новим посередником у переговорному процесі можуть стати Туреччина або Китай.

«Туреччина, яка досі має канали зв’язку, і понад усе — Китайська Народна Республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити Путіна до переговорів і зменшити свої вимоги», — уточнив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, Трамп зробив заяву щодо ролі Китаю у врегулюванні війни між Україною та Росією. За словами американського президента, участь Пекіна «була б доцільною».

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