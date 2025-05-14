Хто може змусити Путіна з’явитися на переговорах у Туреччині: експерт назвав ім’я

Володимир Путін — президент РФ / © Associated Press

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Присутність президента США Дональда Трампа могла би змусити очільника Кремля Володимира Путіна приїхати на переговори.

Таке припущення зробив експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв в інтерв’ю TSN.ua.

«Росіяни ще від грудня 2021 року постійно говорять, що ми не будемо говорити з Україною. Тоді вони ще говорили, що Україна взагалі не те, що недоговороздатна, Україна в принципі несуб’єктна. Україна не може вважатися рівним Росії суб’єктом і загалом суб’єктом міжнародних відносин. І вся їхня ціль на той момент була говорити напряму зі Штатами, відновити ось цей певний паритет часів Холодної війни, тим самим підтвердивши власну велич. І те, що вони роблять зараз, це фактично те ж саме», — пояснив Олександр Краєв.

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Він також назвав можливий результат переговорів.

«Трамп може в останню хвилину подумати, мовляв, а чому б не змотатися, він такий… Тому так, мені здається, максимум, чого ми можемо очікувати, — технічного рівня переговорів. І то в мене є великі сумніви, що вони відбудуться», — припустив експерт.

Нагадаємо, видання The Telegraph також надало свою версію розвитку подій у Туреччині і назвало три можливі сценарії переговрів.

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