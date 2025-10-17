Хто може зупинити Путіна: дипломат назвав дві неочікувані країни

Дмитро Кулеба / © Associated Press

На тлі активізації спроб Дональда Трампа знайти шлях до закінчення війни в Україні український дипломат вказує, що ключ до миру може лежати не лише у Вашингтоні. Він назвав дві інші країни, які мають реальні важелі, щоб змусити Володимира Путіна припинити агресію, але попередив, що будь-який мирний процес матиме й негативні сторони для України.

Про це сказав Дмитро Кулеба для «24 Каналу».

Коментуючи нещодавній успіх Трампа у сприянні припиненню вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, Дмитро Кулеба зазначив, що це стало можливим лише тому, що США «намацали слабкі місця обох сторін». Дипломат застеріг, що цей досвід несе для України не лише надію, а й ризики.

«Які з цього уроки для нас? Перше — немає нічого неможливого. Друге — дуже важливо чітко намацати слабкі сторони обох, щоб досягнути миру. Тут є негативний момент, бо і в нас намацають слабкі місця», — попередив дипломат.

Два «джокери»: хто це

За словами Кулеби, якщо говорити про тиск безпосередньо на Путіна, то, окрім США, є ще дві держави, здатні це зробити.

Китай. Причина — «їхнє всеосяжне партнерство з Росією». Пекін має колосальний політичний та економічний вплив на Кремль, від якого той став критично залежним.

Саудівська Аравія. Ця країна тримає в руках потужну економічну зброю — нафту.

«Від Саудівської Аравії залежить ситуація на світовому ринку нафти. Якби у них було бажання, то їм не складно обвалити ціну на нафту до рівня, щоб російська економіка почала задихатися», — пояснив Кулеба.

Попри наявність таких потужних важелів впливу, дипломат залишається реалістом. На його думку, досягти необхідного тиску на Росію зараз буде складно. Головна причина в тому, що Кремль ще не вичерпав свої ресурси і не досяг тієї точки виснаження, коли був би готовий закінчувати війну на компромісних, а не на власних умовах.

Нагадаємо, політолог Віктор Бобиренко закликав українців готуватися до довгої та важкої зими, попереджаючи, що війна триватиме щонайменше до весни. Він наголосив, що заяви деяких політиків про швидкий мир шкідливі, оскільки демотивують суспільство, та додав, що ця зима може бути значно суворішою за три попередні м’які зими.