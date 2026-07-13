Хто на вихід, а хто втримає портфель: ЗМІ про деталі перезавантаження Кабміну

ЗМІ назвали міністрів, які залишать оновлений Уряд / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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Новим премʼєр-міністром, замість Юлії Свириденко може стати очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Разом з прем’єром перезавантаження очікує на весь уряд.

Хто з міністрів збереже свої посади, а хто втратить міністерські портфелі, пише видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у владі.

Розділення міністерств

За інформацією видання, Міністерство розвитку громад і територій планують знову розділити на Мінрегіон (кандидат — Віталій Безгін) та Мінінфраструктури.

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На Мінінфраструктури визначеності поки немає. Проте журналісти припускають, що скоріше за все, крісло займе один із діючих керівників ОВА, наприклад, Олег Синегубов (Харківщина), Микола Калашник (Київщина), Іван Федоров (Запоріжжя) тощо.

Також очікується роз’єднання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Нинішній очільник Олексій Соболєв Мінекономіки в новому уряді займатиметься першими двома напрямкамию. Окреме міністерство сільського господарства має очолити Тарас Висоцький.

Хто втратить посаду

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Мінрозвитку Олекій Кулеба

Міністр освіти Оксен Лісовий

Також, за інформацією видання, не виключається заміна міністра оборони Михайла Федорова та віце-прем’єра Тараса Качки.

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Зазначається, що Михайла Федорова у Міноборони можуть замінити на голову МВС Ігоря Клименка чи іншого кандидата.

Посаду віцепрем’єра з питань євроінтеграції замість Тараса Качки може обійняти посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Крім того, шукають заміну очільниці Мінветеранів Наталії Калмиковій.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив прогноз щодо майбутніх кадрових змін в українському уряді після відставки прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За його словами, вже визначено ймовірного нового главу уряду, а також сформовано попередній список міністрів, які можуть зберегти свої посади або очолити нові відомства.

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Раніше ми писали, коли нардепи звільнять Свириденко і призначать нового прем’єра.

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