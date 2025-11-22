Хто написав "мирний план Трампа": Bloomberg дізнався подробиці

Прапори США, ЄС, України та Росії / Ілюстративне зображення / © ТСН.ua

Стали відомі шокувальні деталі написання «мирного плану» США для врегулювання війни в Україні, який викликав різку критику в Європі та Києві. З’ясувалося, що створення документа проходило без належної участі американських міжвідомчих структур. Ба більше, керував процесом російський посланець. Це підкреслює високу ймовірність того, що умови плану є вигідними виключно для Кремля.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, розробленням «мирного плану» США керували спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський посланець Кирило Дмитрієв. Ключові посадовці США навіть не були поінформовані про деталі до пізнього етапу, що вказує на відсутність широкої міжвідомчої участі Америки у цьому процесі.

Зокрема, стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо, який має очолювати всю зовнішньополітичну діяльність Білого дому, у розробці плану участі не брав. Серед тих, хто активно просуває план, називають також міністра армії Дена Дрісколла, який взяв на себе центральну роль «виконавця» волі Трампа щодо України.

Дрісколл раніше поінформував європейських послів, що угода має бути укладена якнайшвидше, оскільки Україна перебуває в «поганому становищі», а президент Трамп хоче укласти мирний договір найближчим часом.

Видання зазначає, що план «потребує додаткової роботи», оскільки він пропонує територіальні поступки Росії, які буде «важко проковтнути», обмежує розмір української армії, блокує її вступ до НАТО та перекладає на ЄС витрати на відбудову.

«Це схоже на те, що Росія отримає все, чого хотіла у цій війні на виснаження», — зазначає видання.

Нагадаємо, на тлі ультиматуму Трампа про тиждень на прийняття мирної ініціативи Київ має зосередитися на отриманні підтримки від ЄС. Експерт відповів, чи можуть США реально припинити військову допомогу Україні у разі провалу «мирного плану».