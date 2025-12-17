Хто насправді може припинити війну в Україні за 24 години: експерт відповів

Китай / © Associated Press

Ідея США щодо створення демілітаризованої зони в Україні та міжнародного управління Запорізькою атомною електростанцією виглядає малореалістичною. Такі плани не враховують ані реалій війни, ані безпекових ризиків поблизу лінії фронту.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для «24 Каналу».

Зокрема, американська сторона пропонує, щоб ЗАЕС працювала під їхньою егідою та постачала електроенергію по обидва боки лінії зіткнення. Також ідеться про можливе розміщення дата-центрів для штучного інтелекту на українській території поблизу станції.

Чому ЗАЕС не може працювати за цим сценарієм

Фахівець зазначає, що такі ідеї практично нездійсненні. Запорізька АЕС повністю інтегрована в українську енергосистему, а її запуск і експлуатація можливі лише за участі українського персоналу, який знає всі технічні особливості об’єкта.

Крім того, великі міжнародні інвестори не готові вкладати кошти в інфраструктуру поблизу зони бойових дій. Ризики для бізнесу біля лінії фронту залишаються надто високими.

Демілітаризована зона: хто і як контролюватиме безпеку

Окремі запитання викликає й сама концепція демілітаризованої зони. Наразі незрозуміло, чому її пропонують створювати лише на підконтрольних Україні територіях, а не на всій лінії зіткнення.

Експерт застерігає: без чітких механізмів контролю така зона може перетворитися на небезпечну «сіру територію». Також залишається відкритим питання, хто саме гарантуватиме безпеку — Україна, ЄС чи міжнародний миротворчий контингент.

Чи можливий швидкий мир

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає заяви про швидке завершення війни радше політичною риторикою. За його словами, наразі немає жодних ознак того, що Росія готова йти на реальні компроміси.

На думку експерта, єдина країна, яка могла б зупинити війну впродовж доби, — це Китай. Причина полягає у повній економічній залежності Росії від Пекіна.

Пендзин наголошує: російська економіка фактично втратила суверенітет і тримається на китайських поставках. Одне рішення керівництва КНР про припинення експорту товарів подвійного призначення, військової та ядерної продукції могло б швидко зупинити бойові дії.

Водночас українська влада вже відкрито заявляє, що Китай зацікавлений у продовженні війни, адже нинішній стан справ відповідає його стратегічним інтересам.

Нагадаємо, Україна зазнає серйозного психологічного тиску через так звані мирні ініціативи команди Дональда Трампа, які передбачають жорсткі терміни та вимогу проведення виборів у воєнних умовах.

Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко наголошує, що організація голосування для мільйонів біженців і військових є нереалістичною та потребує щонайменше пів року повної безпеки.

Він також застерігає від формули, за якою Україна має піти на поступки до отримання гарантій безпеки, порівнюючи це з Будапештським меморандумом. Окрему загрозу дипломат бачить у ідеї буферної зони на Донбасі без дзеркального відведення російських військ, що може зіграти на користь Кремля.