Хто насправді програв у конфлікті між Іраном та Ізраїлем: неочікувана відповідь Кулеби

Дмитро Кулеба

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У конфлікті Ірану та Ізраїлю програв лише президент США Дональд Трамп.

Таку думку висловив міністр закордонних справ у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук Podcast.

За словами Кулеби, якщо відповідати на питання яке найбільше всіх турбує щодо Ірану та Ізраїлю, то Третя світова війна тимчасово відкладається.

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«Зараз єдиний, хто програє в цій історії, — це як не дивно, президент Трамп. Ізраїль виграє — він сказав: „Ми поставили іранців на коліна, ми зруйнували їх ядерну програму“. Іран говорить: „Ми вдарили по Тель-Авів, по американських базах, ми нікого не боїмося, ми будемо воювати до кінця. Бійтеся нас“, — каже дипломат.

На його думку, президент Трамп був в переможній позиції, коли відправив секретну місію бомбардувальників, які розбомбили центр з центрифугами, де збагачується уран.

«Наскільки там серйозні пошкодження — ніхто не знає, бо центр підземний. І начебто всі були у виграші, і тут ми побачили зупинку. Всім є що продавати своєму населенню… На цьому Третя світова війна була віддалена», — говорить ексміністр.

Кулеба вважає, що порушення припинення вогню Іраном показало, що Трамп слабкий.

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«Вийшов Трамп, і тепер він уже не стримує своїх емоцій, матюкається в прямому ефірі, бо він виглядає слабким. Бо виходить, що він оголосив припинення вогню, яке, як він написав, «триматиметься вічно», але не пройшло і 12 годин, як все порушилося. Але Третьої світової війни і подальшої ескалації ніхто не хоче. Всім потрібно вийти з цієї ситуації таким чином, щоб всі виглядали переможцями для своєї аудиторії», — пояснив колишній голова МЗС.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна досягла «історичної перемоги».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що це Ізраїль «досяг історичної перемоги» над Іраном.