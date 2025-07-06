Хто насправді вирішив призупинити постачання зброї Україні — Клімкін вказав на головного

Пентагон. / © Associated Press

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Рішення про тимчасову зупинку військової допомоги Україні ухвалювалося безпосередньо за згодою Білого дому і не могло бути ініціативою окремих посадовців.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

За словами дипломата, жоден представник Пентагону не міг самостійно блокувати допомогу, зокрема міністр оборони Піт Хегсет або його заступник Елбрідж Колбі.

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“Ця історія погоджена однозначно з Білим домом. Вона не впала з якогось чистого неба”, — зазначив Клімкін. “Такі речі без особистого рішення Трампа, який є єдиним, хто ухвалює рішення в цій адміністрації, не робляться”.

Клімкін також прокоментував позицію Елбріджа Колбі, якого деякі ЗМІ згадували як ініціатора перегляду пріоритетів:

“Це дуже розумна людина, яка хоче перенести акцент безпекової політики США в Тихоокеанський регіон, але й він не міг ухвалити цього рішення самостійно”.

Таким чином, на думку Клімкіна, зупинка допомоги Україні — це свідома політична лінія, схвалена Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, Міністерство оборони США тимчасово зупинило відправлення американської зброї до України. Там кажуть, що це через брак власних запасів. Але троє чиновників зі США повідомили: внутрішня перевірка показала, що ця зброя не зашкодить запасам країни.