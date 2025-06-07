Дональж Трамп і Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Якщо на зміну Дональду Трампу на посаді президента США прийде нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс, ще буде ще більш небезпечно для України.

Таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для LIGA.net.

«Треба нам зібратися і пережити Трампа, це у нас фактичне задання», — зазначив Грицак.

Реклама

У той же час він переконаний, що якщо Трампа на посту президента США змінить Джей Ді Венс — це буде ще небезпечніше.

На думку Грицака, Венс набагато більш небезпечний, тому що безпринципний. Історик нагадав, що Венс спочатку був критиком Трампа, потім став його прихильником.

«Я читав його книжку, коли він з’явився.ю. Це блискуча книжка… Але знаєте, коли читаєш цю книжку і коли дивишся на нього — це не той самий Венс. Це два різні Венси. Він робить дивовижний висновок з своїй крижці. Він виріс у дуже бідній, багатодітній сім’ї. Знаєте, його мати — наркоман… І це все таке навколишнє середовище. І він оскаржує не середовище, оскаржує не правила гри, а він оскаржує цих людей. Що от вони мало працюють, багато п’ють тощо. Мовляв я є виняток, і мають бути, як я, щоб вийти з цього. І щось дуже нездорове в цьому є. Тобто бачиш в ньому якогось безпринципного кар’єриста, хто може приймати будь-який рішень, в залежності від обстановки. Тому що це дуже небезпечно», — каже історик.

Грицак також зазначив, що ніколи раніше оточенні президента США не було стільки католиків, при чому дуже переконаних.

Реклама

«І це також небезпечно, тому що вони є фундаменталісти» — додав історик.

Раніше Джей Ді Венс сказав, що вимоги Росії для припинення війни проти України є завищеними, і заявив про роздратування США щодо обох сторін.