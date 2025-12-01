Хто очолить Міненерго і Мін’юст: ЗМІ назвали потенційних кандидатів

Офіс президента / © УНІАН

Реклама

В Офісі президента тривають консультації щодо ключових міністерських призначень, і рішення щодо декількох важливих посад очікується найближчим часом.

Про це розповіли джерела «Української правди«.

За даними УП, на посаду міністра юстиції в команді президента вже визначили кандидатуру: нею має стати нинішній керівник правового комітету Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Денис Маслов.

Реклама

Щодо міністра енергетики кандидат поки що не обраний. Раніше головними претендентами були Сергій Корецький із «Нафтогазу» та Андрій Герус із фракції «Слуг народу», проте обидва відмовилися від посади.

Наразі обов’язки міністра виконує в.о. Артем Некрасов, а пошук нового керівника Міненерго триває в рамках масштабного рекрутингового процесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що кандидатура на посаду міністра юстиції вже визначена.

Міністри юстиції та енергетики, Герман Галущенко і Світлана Гринчук, пішли у відставку через корупційне розслідування в енергетичному секторі. Президент Зеленський назвав це «питанням довіри». Наразі виконуючими обов’язки призначені Артем Некрасов (Міненерго) та Людмила Сугак (Мін’юст), а остаточні кандидатури ще не погоджені через відмови потенційних претендентів і відсутність консенсусу.