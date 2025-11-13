Хто очолить Міністерство енергетики: ЗМІ дізналися, кого розглядають у владі

Нафтогаз / © УНІАН

На посаду міністра енергетики України розглядають керівника НАК “Нафтогаз України” Сергія Корецького.

Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.

За словами співрозмовника, наразі інших кандидатур не розглядають, оскільки Корецький вважається “найсильнішим у галузі”.

Сергій Корецький очолив “Нафтогаз” у травні 2025 року після переходу попереднього керівника Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності. До цього Корецький понад два роки був головою “Укрнафти”, а раніше керував великими енергетичними компаніями в Україні.

Раніше повідомлялось, що на тлі масштабного корупційного скандалу в “Енергоатомі” міністерка енергетики Світлана Гринчук та колишній міністр енергетики, а нині міністр юстиції Герман Галущенко подали у відставку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що серед можливих кандидатів на посаду міністра енергетики розглядали також голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Нагадаємо, 12 листопада Світлана Гринчук офіційно подала заяву про відставку з посади міністерки енергетики України.