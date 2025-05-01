Хто переконав Трампа змінити думку про Путіна: Politico назвало імена

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп змінив риторику про президента Росії Володимира Путіна. Усе через кілька місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем’є-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в європейських урядах.

Зміна курсу Трампа стала результатом тривалої координації між Британією, Францією та США. Стармер і Макрон прагнули переконати американського лідера зменшити тиск на президента України Володимира Зеленського та спрямувати частину люті на Путіна. Задля цього політики використовували аргумент, що російський диктатор виставляє Трампа дурнем.

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«Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення — їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди», — йдеться у статті.

Ключову роль у переговорах із Білим домом відігравали радник з національної безпеки Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Вони координували свої зусилля з американським послом у Британії Марком Бернеттом. Своєю чергою, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що лише 2025 року у нього було 13 розмов із держсекретарем США Марко Рубіо, а у Стармера і Трампа — «майже» стільки ж.

Як Стармеру і Макрону вдалося змінити ставлення Трампа до Путіна?

«Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі», — сказав колишній посол Британії на умовах анонімності.

За його словами, Лондон і Париж постійно наголошували, що Путін «виявляє неповагу (до Трампа — ред.), постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив».

Експосол припустив, що це стало особливо чутливою темою, оскільки президент США «чутливо реагує на людські жертви — це його справді турбує».

«На цей момент Трамп зрозумів, що Путіну не можна довіряти. Це те, що президент (Макрон — ред.) постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія», — сказав анонімний французький посадовець.

Однак тепер, зауважило видання, Британії та Франції доводиться з тривогою очікувати, чи витримає жорсткіша позиція Трампа щодо Путіна нетерпіння президента США швидше рухатися далі.

«У Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США. Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує«, — заявив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

Нагадаємо, протягом останнього часу Трамп зробив низку критичних заяв на адресу Путіна. Зокрема, після російських атак по українських містах президент США сказав: «Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто обманює мене». Американський лідер навіть припустив можливість додаткових санкцій проти РФ. А напередодні Трамп хоч і вкотре висловив переконання, що Путін хотів би зупинити війну, водночас не виключив, що російський диктатор його дурить.