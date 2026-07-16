Хто піде, а хто залишиться: у Раді "злили" список кандидатів на міністерські крісла

Кабінет міністрів України / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив імовірний список майбутнього складу Кабінету міністрів України. Попри загальний перелік кандидатів, питання очільників Міноборони та Мінінфраструктури залишаються відкритими.

Про це народний обранець написав у Мережі.

Гончаренко назвав кандидатів на посади в оновленому уряді. Він зазначив, що наразі ще не відомо, хто стане міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту, а також не вказав, хто очолюватиме Міністерство оборони.

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Кандидати на посади в новому уряді

Прем’єр-міністр — Корецький Сергій Федорович.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Шмигаль Денис Анатолійович.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Ченцов Всеволод Валерійович.

Віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури — Бережна Тетяна Василівна.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту — поки немає кандидатури.

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України — Безгін Віталій Юрійович.

Міністр молоді та спорту — Бідний Матвій Вікторович.

Міністр у справах ветеранів — Кім Віталій Олександрович.

Міністр внутрішніх справ — Вигівський Іван Михайлович.

Міністр освіти і науки — Бутенко Андрій Петрович.

Міністр охорони здоров’я — Ляшко Віктор Кирилович.

Міністр фінансів — Марченко Сергій Михайлович.

Міністр економіки та довкілля — Кравченко Олександр Сергійович.

Міністр аграрної політики та продовольства — Висоцький Тарас Миколайович.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності — Улютін Денис Валерійович.

Міністр юстиції — Маслов Денис В’ячеславович.

Міністр цифрової трансформації — Ферчук Оксана Віталіївна.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про підготовку масштабного перезавантаження Кабміну: прем’єром замість Юлії Свириденко може стати очільник «Нафтогазу» Корецький. Планується розділити низку міністерств, зокрема Мінрозвитку громад і територій на Мінрегіон (кандидат Безгін) та Мінінфраструктури (імовірно, хтось із голів ОВА), а також роз’єднати Мінекономіки — Олексій Соболев відповідатиме за економіку й довкілля, а Тарас Висоцький очолить окремий Мінагрополітики. Посади можуть втратити Олексій Кулеба, Оксен Лісовий, Наталія Калмикова, а ще розглядається заміна Михайла Федорова в Міноборони на Ігоря Клименка та Тараса Качки на Всеволода Ченцова.

Верховна Рада планує призначити нового прем’єр-міністра та проголосувати за оновлений склад уряду вже 16 липня.

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