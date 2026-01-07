Skynex

Німеччина остаточно закріпила за собою статус головного постачальника військової допомоги Україні, перейнявши цю роль у США. Попри політику утаємничення точних обсягів постачань, аналіз публічних даних дозволяє окреслити масштабний пакет озброєнь на 2026 рік.

Про це повідомляє Defense Express.

Як повідомляє видання, пріоритетом Берліна залишається посилення української системи протиповітряної оборони. Очікується, що протягом року Повітряні сили отримають щонайменше три додаткові батареї ЗРК Iris-T SLM, а також зенітні установки Skyranger 35 на базі Leopard 1. Для підтримки авіації та комплексів FrankenSAM запланована передача великої партії ракет AIM-9, а для систем Gepard і Skynex — сотень тисяч боєприпасів.

Зазначається, що суттєве підкріплення отримає і українська артилерія. На 2026 рік прогнозується повноцінне розгортання дивізіонів новітніх колісних САУ RCH 155, інтегрованих в українську систему управління «Кропива». Паралельно Німеччина продовжує фінансувати внутрішнє українське виробництво. Завдяки виділеним 750 мільйонам євро очікується випуск близько 200 самохідних гаубиць «Богдана» на німецьких шасі Zetros. Разом із гаубицями Збройні Сили мають отримати до тисячі вантажівок Zetros та стабільні поставки снарядів калібрів 155 мм і 122 мм.

Також у виданні повідомлялося, що безпілотні системи та інноваційні технології також залишаються у фокусі співпраці. Окрім перевірених розвідувальних дронів Vector, Німеччина, ймовірно, постачатиме ударні БПЛА від компанії Helsing та продовжить фінансувати українські дрони-камікадзе великої дальності, зокрема «Лютий».

За даними медіа, у бронетанковому сегменті очікується надходження перших п’яти БМП Lynx від концерну Rheinmetall, а в медичному — мобільних госпіталів для порятунку поранених на передовій. Крім того, Берлін планує продовжувати участь у програмі PURL, виділяючи кошти на закупівлю американських ракет GMLRS та систем Patriot для потреб України.

Раніше повідомлялося, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська не будуть розміщені в Україні навіть після досягнення припинення вогню.

Нагадаємо, європейські посадовці повідомляють, що до України можуть прибути від 15 до 30 тисяч західних миротворців. Основну частину сил нададуть Франція та Велика Британія, Туреччина забезпечуватиме безпеку Чорного моря.