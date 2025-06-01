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Хто поїде на переговори з РФ до Стамбула: Зеленський змінив склад делегації
Під час першого раунду переговорів з РФ у Туреччині українська делегація складалася з 12 осіб. Зараз — 14 із Рустемом Умєровим на чолі.
Президент України Володимир Зеленський затвердив повний склад делегації України на переговорах у Стамбулі 2 червня. У переліку — 14 осіб: Олександр Бевз — радник керівника ОП, Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ та інші. Очолює українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров.
Про це свідчить указ на сайті президента України.
Повний перелік української делегації в Стамбулі
Очолюватиме делегацію України, як і раніше, міністр оборони Рустем Умєров.
Окрім Умєрова, до складу делегації увійшли:
Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента.
Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ.
Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ.
Юрій Ковбаса — представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).
Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ.
Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки.
Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.
Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України.
Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ.
Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.
Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.
Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, під час переговорів з РФ 16 травня був присутній начальник управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління генерального штабу Збройних сил Олексій Маловацький. У нинішньому складі делегації його немає. Разом з тим, додано трьох осіб, які не брали участь у переговорах 16 травня, зокрема, Фомін, Ковбаса та Острянський.
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