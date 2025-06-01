Хто поїде на переговори з РФ до Стамбула: Зеленський змінив склад делегації

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський затвердив повний склад делегації України на переговорах у Стамбулі 2 червня. У переліку — 14 осіб: Олександр Бевз — радник керівника ОП, Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ та інші. Очолює українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров.

Про це свідчить указ на сайті президента України.

Повний перелік української делегації в Стамбулі

Очолюватиме делегацію України, як і раніше, міністр оборони Рустем Умєров.

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Окрім Умєрова, до складу делегації увійшли:

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента. Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ. Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ. Юрій Ковбаса — представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою). Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ. Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки. Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України. Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ. Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ. Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, під час переговорів з РФ 16 травня був присутній начальник управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління генерального штабу Збройних сил Олексій Маловацький. У нинішньому складі делегації його немає. Разом з тим, додано трьох осіб, які не брали участь у переговорах 16 травня, зокрема, Фомін, Ковбаса та Острянський.

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