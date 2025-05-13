Хто поїде на переговори з Україною до Стамбула: що кажуть у Кремлі

Пєсков та Путін / © Associated Press

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Російська влада заявляє, що готується до потенційних переговорів із Україною в Стамбулі. Проте досі невідомо, хто саме представлятиме Російську Федерацію на цій зустрічі.

Як повідомляють російські ЗМІ, це стане відомо лише після особистого рішення президента РФ Володимира Путіна.

«Кремль оголосить, хто буде представляти Росію на переговорах, коли Путін визнає це за доцільне», — заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Раніше президент України Володимир Зеленський запросив Путіна на прямі переговори у Стамбулі, які мають відбутись 15 травня. Сторона РФ наразі публічно не підтвердила участі першої особи або інших представників вищого політичного керівництва.

Переговори у Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, 10 травня Путін на пресконференціїзапропонував відновити переговори з Україною. Звісно зазначивши, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Президент США Дональд Трамп також не виключає своєї присутності на можливих мирних переговорах між Україною та Росією, які можуть відбутися вже цього четверга у Туреччині.

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Однак, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.