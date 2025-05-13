Зеленський буде у Туреччині незалежно від планів Путіна

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Росію на переговорах з Україною в Туреччині представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник кремлівського очільника Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Про це пише The Washington Post із посиланням на інформацію джерел в Кремлі.

За даними ЗМІ, Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

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«Прямі переговори між Путіним і Зеленським малоймовірні», — сказав і прокремлівський аналітик Сергій Марков.

Він також додав, що прибуття Путіна до Стамбула на переговори залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

«І від того, чи готовий Трамп взяти на себе відповідальність за поведінку Зеленського»», — додав Марков.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його візит до Туреччини відбудеться незалежно від того, чи приїде до Стамбула президент Росії Володимир Путін.

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Тим часом оточення Путіна намагається замаскувати його мовчання про переговори в Туреччині.

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