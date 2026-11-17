Європа долучиться до мирних переговорів / © Фото з відкритих джерел

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Безпеку не можна обговорювати без безпосередньої участі Європи та України за столом переговорів. Будь-які домовленості без них не матимуть сенсу.

Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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«Архітектуру безпеки необхідно обговорювати за участі європейців за столом переговорів, і в цьому ж сенсі — українців також. А все інше не матиме жодного значення», — зазначила вона.

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На її думку, країни формату E5 (Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща) будуть представлені радниками з національної безпеки.

«Наскільки я знаю, зараз уже публічно відомо, що з боку інституцій це керівник кабінету Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а з боку пана Антоніу Кошти — його дипломатична радниця Ана Марія Боура, які вже брали участь в Абу-Дабі», — розповіла дипломатка.

Європа долучиться до мирних переговорів — головне

Європейський Союз та п’ять провідних європейських держав — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Польща — делегують своїх радників з національної безпеки для участі в майбутніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Після зустрічей у Дубліні лідери домовилися, що радники з питань національної безпеки від ЄС і п’яти країн братимуть участь у подальших обговореннях на технічному рівні. Водночас представників, які виступатимуть від імені Європи на переговорах найвищого політичного рівня, наразі не визначили.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа планує брати активну участь у мирному процесі між Україною та Росією у форматі «E5 + ЄС». Водночас європейські партнери мають намір забезпечити максимальну підтримку Києву та посилити тиск на Москву.

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розкритикував оголошений раніше склад європейської групи на майбутніх мирних переговорах. Він заявив, що жодних рішень щодо європейської безпеки, а також щодо Європи та України не ухвалюватимуть без участі Іспанії за столом переговорів.

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія ще не погоджувала участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України. Це суперечить заявам американських переговорників, які після зустрічей у Москві повідомляли, що європейці братимуть участь у наступних переговорах.

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