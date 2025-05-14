- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Хто разом із Зеленським поїде до Туреччини: ЗМІ назвали склад делегації
Володимир Зеленський заявив про готовність поїхати до Стамбула на переговори і вже визначився зі складом української делегації.
Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також, ймовірно, з російською делегацією.
Radio NV дізналося, кого глава держави візьме з собою на переговори до Туреччини.
За інформацією видання, з президентом до Туреччини поїдуть керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква. Також на переговорах буде міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже перебуває у Туреччині.
«Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині», — повідомляє джерело виданя.
Зазначається, що Зеленський все ж розраховує на присутність російського диктатора Путіна.
Раніше в ОП відповіли, чи буде Зеленський на переговорах в Стамбулі без Путіна.