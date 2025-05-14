Хто разом із Зеленським поїде до Туреччини: ЗМІ назвали склад делегації

Володимир Зеленський і Андрій Єрмак / Фото ілюстративне / © Андрій Єрмак/Facebook

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Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також, ймовірно, з російською делегацією.

Radio NV дізналося, кого глава держави візьме з собою на переговори до Туреччини.

За інформацією видання, з президентом до Туреччини поїдуть керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква. Також на переговорах буде міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже перебуває у Туреччині.

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«Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині», — повідомляє джерело виданя.

Зазначається, що Зеленський все ж розраховує на присутність російського диктатора Путіна.

Раніше в ОП відповіли, чи буде Зеленський на переговорах в Стамбулі без Путіна.