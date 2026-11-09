Хто стане наступним президентом США: Трамп назвав фаворита

Марко Рубіо і Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп назвав державного секретаря США Марко Рубіо серед потенційних претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії 2028 року. Очільник Білого дому схвально відгукнувся про нього та віцепрезидента Джея Ді Венса, однак поки не вирішив, чи підтримуватиме когось із них під час праймериз.

Про це президент США розповів в інтерв’ю журналісту Россу Дауту для програми 60 Minutes.

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Трамп назвав Марко Рубіо потенційним кандидатом у президенти США 2028 року

Журналіст запитав Трампа, кого він розглядає як можливого кандидата від республіканців на президентських виборах 2028 року, окрім чинного віцепрезидента Джея Ді Венса. У відповідь президент назвав Марко Рубіо.

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«Я думаю, що Марко чудовий», — сказав американський лідер.

Він також висловив думку, що Рубіо, найімовірніше, залишиться на посаді державного секретаря США, оскільки йому подобається його робота і він добре справляється зі своїми обов’язками.

«Він точно любить це і робить фантастичну роботу», — додав Трамп.

Джей Ді Венс і Марко Рубіо: чи підтримає Трамп когось на виборах 2028 року

Окрім Рубіо, серед потенційних кандидатів від республіканців залишається віцепрезидент Джей Ді Венс. Однак Трамп поки не визначився, чи підтримуватиме когось із політиків під час внутрішньопартійних перегонів.

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Президент припустив, що може взагалі не втручатися у вибір майбутнього кандидата.

«Можливо, мені краще не втручатися», — сказав він.

Трамп визнав, що його підтримка могла б суттєво вплинути на результати праймеріз. За його словами, політики, яких він підтримував раніше, нерідко отримували перевагу в боротьбі за партійну номінацію.

Нагадаємо, раніше британська екстрасенска Селіна Авалон, яку в медіа називають «новою Бабою Вангою», передбачила Дональду Трампу серйозні проблеми зі здоров’ям, через які він нібито може достроково залишити посаду президента США. За її словами, у такому разі віцепрезидент Джей Ді Венс може перебрати на себе президентські повноваження та очолити країну.

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