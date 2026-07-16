Хто стане новим очільником Міноборони: Зеленський тримає інтригу

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський ще не вносив до парламенту документів на призначення нового міністра оборони.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

«Що стосується Клименка — він розглядається як одна з кандидатур. Так, розглядається мною, я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окреме відповідно голосування. У нього є дуже сильні сторони. І як у Михайла є дуже сильні сторони», — сказав Зеленський.

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Президент також уточнив, як саме бачить ситуацію взаємодії Міноборони і керівництва армії на майбутнє.

«Питання, як я на це дивлюсь. Тобто, перше — армія повинна працювати з Міністерством оборони. Друга історія — ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК — вони десь у військових. Як я вам сказав, що питання мобілізації — воно складне і ним треба всім займатися. І армії, і військовим. І тому я вважаю, що у Клименка — це, скажімо так, постачання і знищення ганебних моментів бусифікаційних, я вважаю, що це може бути його сильними сторонами», — додав президент.

Оновлення Кабміну — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду.

У відставку подав і Михайло Федоров. Посада міністра оборони наразі вакантна.

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що станом на зараз у парламенті відсутня необхідна кількість голосів для призначення Ігоря Клименка міністром оборони.

«На Клименка, як міністра оборони, голосів станом на зараз немає. Відповідно сьогодні голосувати його ніхто не буде», — зазначив він.

Олексій Кулеба також склав свої повноваження.

Сьогодні, 16 липня, новим прем’єром став Сергій Корецький.

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