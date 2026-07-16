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Хто стане новим очільником Міноборони: Зеленський тримає інтригу
Президент остаточно ще не визначився з тим, хто очолить Міноборони. Проте він не виключив, що міністром оборони може стати ексглава МВС Ігор Клименко.
Президент України Володимир Зеленський ще не вносив до парламенту документів на призначення нового міністра оборони.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.
«Що стосується Клименка — він розглядається як одна з кандидатур. Так, розглядається мною, я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окреме відповідно голосування. У нього є дуже сильні сторони. І як у Михайла є дуже сильні сторони», — сказав Зеленський.
Президент також уточнив, як саме бачить ситуацію взаємодії Міноборони і керівництва армії на майбутнє.
«Питання, як я на це дивлюсь. Тобто, перше — армія повинна працювати з Міністерством оборони. Друга історія — ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК — вони десь у військових. Як я вам сказав, що питання мобілізації — воно складне і ним треба всім займатися. І армії, і військовим. І тому я вважаю, що у Клименка — це, скажімо так, постачання і знищення ганебних моментів бусифікаційних, я вважаю, що це може бути його сильними сторонами», — додав президент.
Оновлення Кабміну — що відомо
12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду.
У відставку подав і Михайло Федоров. Посада міністра оборони наразі вакантна.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що станом на зараз у парламенті відсутня необхідна кількість голосів для призначення Ігоря Клименка міністром оборони.
«На Клименка, як міністра оборони, голосів станом на зараз немає. Відповідно сьогодні голосувати його ніхто не буде», — зазначив він.
Олексій Кулеба також склав свої повноваження.
Сьогодні, 16 липня, новим прем’єром став Сергій Корецький.