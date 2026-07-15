Хто стане новим прем’єр-міністром після відставки Свириденко: Арахамія натякнув

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія / © Getty Images

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Фракція «Слуга народу» провела засідання, на якому був присутній очільник «Нафтогазу», головний кандидат у прем’єри Сергій Корецький. Він представив нардепам своє бачення роботи Кабінету міністрів.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія у середу, 15 липня.

Арахамія зауважив, що Корецький має вагомий досвід у корпоративному та державному секторах. На його думку, він добре зарекомендував себе в «Укрнафті», в «Нафтогазі».

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«Минулий опалювальний сезон газ, за фактом, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії», — зазначив нардеп.

Пріоритети роботи уряду Корецького

Арахамія поділився, що серед пріоритетів роботи уряду Корецький назвав:

підтримку населення,

підготовку до опалювального сезону,

зміцнення Сил оборони,

захист інфраструктури.

Відставка уряду Свириденко — що відомо

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки України. Вона її обіймала майже рік. Свириденко назвала причини своєї відставки. За її словами, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне перезавантаження уряду.

Нового прем’єр-міністра планують обрати в четвер, 16 липня. За даними ЗМІ та деяких нардепів, головний кандидат у прем’єри — очільник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький. 12 липня Зеленський провів з ним зустріч.

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