Хто стане переговірником від ЄС із Росією: Politico назвало трьох головних кандидатів

Ангела Меркель, Кая Каллас, Маріо Драгі, Александр Стубб, Барт Ейде / © ТСН

Реклама

У Євросоюзі активно обговорюють кандидатури на роль спеціального посланця для переговорів щодо російсько-української війни. Серед головних претендентів опинилися ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, експрем’єр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це пише Politico.

Крім того, видання називає одним із найочевидніших претендентів на роль переговірниці від ЄС очільницю євродипломатії Каю Каллас. Вона тривалий час виступала проти прямих переговорів із Росією, однак пізніше допустила можливість призначення спеціального посланця, заявивши, що міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання наприкінці місяця.

Реклама

Минулого тижня Каллас, схоже, навіть натякнула на власну кандидатуру, сказавши журналістам: «Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія».

Втім, троє дипломатів ЄС застерегли, що її жорстка позиція щодо Росії майже напевно викличе негативну реакцію президента Володимира Путіна.

«На жаль, вона сама виключила себе з числа кандидатів на цю посаду», — сказав один із дипломатів ЄС.

Говорячи про можливу кандидатуру Меркель, видання зазначає, що вона нині доступна для такої ролі та має досвід безпосереднього спілкування як із президентом України Володимиром Зеленськими, так і з Путіним. Водночас чимало європейців вважають, що попередні невдалі спроби посередництва Меркель є достатньою підставою не розглядати її кандидатуру.

Реклама

Щодо Стубба, то серед його переваг називають досвід посередництва у Фінляндії та раніше висловлений інтерес до такої ролі. Однак для цього політику знадобиться широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може зробити його менш прийнятним для Москви.

Своєю чергою, Драгі користується значним авторитетом у Європі та не сприймається ані як надто войовничий, ані як прихильний до Кремля. Водночас жодних публічних сигналів про його зацікавленість цією роллю наразі не було.

За словами джерел, обізнаних із позицією Києва, майбутній посланець повинен мати потужну підтримку ЄС, але водночас не бути прямим представником самого блоку, до якого Путін ставиться з глибокою недовірою.

У цьому контексті згадуються такі фігури, як міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде або навіть очільник МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар, який підтримує контакти з обома сторонами.

Реклама

Як підсумовує видання, головною проблемою у виборі переговірника є не позиції Путіна чи Зеленського, а нездатність самих європейців дійти згоди між собою.

Переговори ЄС із Росією щодо війни в Україні — що відомо

Нагадаємо, 8 травня напередодні параду у Кремлі різко змінили риторику і заговорили про «готовність» до переговорів з усіма, зокрема з ЄС. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито прагне «просуватися в діалозі», проте Росія не збирається сама ініціювати контакти з ЄС.

Путін запропонував кандидатуру проросійського ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника щодо України від ЄС. Проте Каллас рішуче відкинула цю пропозицію, назвавши Шредера лобістом російських держкомпаній і підкресливши, що дати Москві право призначати перемовника від імені Європи — «не дуже мудро». Водночас у Берліні обговорюють кандидатуру президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

У європейських політичних колах активно обговорюють кандидатуру Меркель на роль переговорника з Росією. Spiegel із посиланням на джерела зазначає, що її вважають оптимальним варіантом через особисті контакти із Зеленським і Путіним, а також тривале перебування поза активною політикою. В офісі Меркель повідомили, що офіційних звернень щодо цієї місії наразі не надходило, і не уточнили, чи погодилася б вона на таку роль.

Реклама

Новини партнерів