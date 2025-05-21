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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Хто стоїть за вбивством Портнова: версія ексзаступника голови СБУ

Віктор Ягун пояснив, чому Україна не причетна до вбивства Портнова, натомість для Росії кожне таке вбивство є приводом для інформаційних операцій.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Андрій Портнов

Андрій Портнов / © УНІАН

За вбивством ексзаступника Адміністрації президента України часів Віктора Януковича — Андрія Портнова — стоїть, швидше за все Росія.

Таку думку заступник голови СБУ (2014-2015 роки), генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив у ефірі «Новини.Live».

Ягун пояснив, чому вбивство Портнова — не справа України, а можлива операція Росії.

«Портнов був величезною проблемою для України, і ніхто цього не приховує. І всі ті ниточки, які там тягнулися, і за які він, можливо, намагався підсмикувати, це так само всім було зрозуміло. Як воно буде розслідуватися? Я не прихильник якихось позасудових розборок, і незважаючи на те, що я розумію, що ворог України мертвий — це найкращий ворог, але Україна точно не стоїть за тим злочином«, — стверджує ексзаступник голови СБУ.

Він також аргументував свою думку, чому за вбивством Портнова може стояти Росія.

«Те, що він багато шкоди завдав Україні — так; те, що він використав свої можливості для того, щоби просунути своїх людей у певні порядки, організації, структури — це так само правда, але ліквідовувати людину на такому рівні, на якому він є, Україна точно за цим не стоїть. А от Російській Федерації кожне таке вбивство — це в черговий раз вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що «Україна — країна вбивств, вони ліквідують всіх, до кого тільки можуть дістатися руками», — розповів Ягун.

Насправді ж, додав він, «у Європі наразі поки що вдалося спіймати тих людей, за якими стояла Російська Федерація, і вбивства, які скоїли за наказом Російської Федерації».

Нагадаємо, Портнова застрелили вранці 21 травня у передмісті Мадрида, випустивши у нього п’ять куль. Невідомі скоїли вбивство біля елітного навчального закладу — Американської школи. У закладі повідомили, що загиблий був одним із батьків, які водили своїх дітей до цієї школи. Наразі поліція не затримала жодного підозрюваного.

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