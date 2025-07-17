Хто така Юлія Свириденко: цікаві факти про нову очільницю Кабміну

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Джерело: Facebook Юлії Свириденко

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Україна отримала нову очільницю уряду — Юлію Свириденко, яка стала другою жінкою на цій посаді після Юлії Тимошенко.

Свириденко, із понад десятирічним досвідом роботи на державній службі, пройшла шлях від місцевого чиновника до керівника уряду, залишаючись однією з найбільш суперечливих фігур у провладних колах.

Нова очільниця уряду володіє кількома мовами та грає на фортепіано.

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ТСН.ua зібрав цікаві факти про нову прем’єрку України.

Освіта

Юлія Свириденко має високий рівень академічної освіти в економіці, додатково навчалася у престижних міжнародних програмах, і водночас обіймає викладацьку посаду в Київській школі економіки.

Відомо, що у 2008 році закінчила магістратуру з менеджменту антимонопольної діяльності в Київському національному торгівельно-економічному університеті з відзнакою. Того ж року вступила до аспірантури КНТЕУ за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Джерело: Facebook Юлії Свириденко

Свириденко проходила тренінги Фонду державного майна. Крім того, вона навчалася за кордоном у Німеччині та Швеції.

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Юлія Свириденко володіє кількома мовами

Юлія Свириденко володіє англійською, китайською та японською мовами.

Згідно з інформацією від чернігівського видання Високий Вал, після завершення університету з 2008 та до 2011 року вона працювала в низці організацій: українсько-андорському СП «АМП», Чернігівському бюро техінвентаризації, дистрибуторській компанії Chernihiv Law Division, банку «Демарк» (Чернігів) та ТОВ «Чернігівторг».

У 2011 році Свириденко переїхала до Китаю, де протягом трьох років очолювала Постійне представництво Чернігова в китайському місті Усі. Працювала над залученням іноземних інвестицій в економіку Чернігівщини.

Для ефективнішої роботи, Юлія вивчила китайську мову та могла вільно спілкуватися з інвесторами без перекладачів.

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Знання китайської мови допомогло їй залучити інвестиції Китаю для Чернігова, зокрема, ініціювати створення українсько-китайського підприємства «Еко-Втор», що займається виробництвом поліефірного волокна

Також Свириденко володіє японською мовою, яку вона вивчила на курсах в Києві. Її викладачем був етнічний японець, а свої знання вона мала нагоду продемонструвати під час переговорів щодо відбудови України з міністром закордонних справ Японії Такеші Івая.

Хобі

Згідно з інформацією у ЗМІ, Юлія Свириденко має чудовий музикальний слух та вміє грати на фортепіано. Вона неодноразово виконувала музичні твори, наголошуючи, що це — її хобі.

Юлія Свириденко грає на фортепіано / Джерело: Facebook Юлії Свириденко

Зокрема, на платформі YouTube розмістили відео, де Свириденко акомпанувала собі на фортепіано, виконуючи українську пісню «Червону руту».

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Однак, офіційної інформації про музичну освіту та володіння іншими музичними інструментами наразі у відкритих джерелах немає.

Особисте життя

Чоловік Юлії Свириденко — Сергій Дерлеменко веде непублічне життя. Він родом із Чернігівщини, зараз йому 45 років, займається бізнесом, був керівником компанії ТОВ «ДІТЕЛ», яка займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій.

Сергій Дерлеменко / Джерело: Facebook

Зараз Дерлеменко працює у ТОВ «ДКС-ГРУПП», яка займається сертифікацією систем управління в Україні.

У 2015 році Дерлеменко намагався потрапити до Чернігівської міської ради від партії «Самопоміч», однак не пройшов.

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Подружжя виховують доньку — Софію.

Згідно зі сторінкою у фейсбуці, чоловік Свириденко займається бігом у вільний від роботи час. Також відомо, що він час від часу брав участь у спортивних марафонах.

Що задекларувала Свириденко

За даними декларації Юлії Свириденко, вона володіє двома квартирами у Чернігові та земельною ділянкою поблизу міста.

Також її сім’я має у власності:

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однокімнатну квартиру у Києві (придбана у 2014 році),

велику квартиру площею майже 120 м² (куплена у 2021 році), до якої через рік додали паркомісце.

Що стосується транспорту:

чоловік Свириденко є власником BMW X3 2016 року (раніше він їздив на Audi A6 Allroad 2010 року),

сама Юлія Анатоліївна має довіреність на управління цим авто.

З фінансових активів у подружжя Юлії Свириденко та Сергія Дерлеменко задекларовано:

чотири тисячі доларів готівкою,

376,6 тисячі гривень на банківських рахунках.

Відгуки колишніх підлеглих у Чернігівській ОДА

У свої 29 років Юлія Свириденко, очоливши Департамент економічного розвитку, кардинально змінила його роботу, запустивши низку ініціатив, йдеться у матеріалі видання Еспресо, яке поцікавилося у її колишніх підлеглих оцінкою роботи своєї керівниці.

Відтак, одна із її колишніх колег у Чернігівській ОДА каже, що Юлія «була правильною дівчинкою з правильної сім’ї» та постійно намагалася довести, що «гідна».

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Юлія Свириденко у 2018 році виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

«Чула закиди, що вона ідеальний виконавець, але не має власної ініціативи. Нам вона свого часу здавалась аж занадто ініціативною», — розповіла співрозмовниця видання.

Інша її колега характеризує Свириденко як керівницю, котра постійно самовдосконалюється, розвивається і стимулює до цього підлеглих.

«За її керівництва отримала можливість навчатись, брати участь у нових проєктах. Вона справді новатор і дуже цікава особистість. Я це кажу не для тощо, аби підлеститись. У неї немає обмежень, вона не боїться викликів. Якщо у неї буде гарна команда, вона справиться з будь-яким завданням», — зазначила заступниця директора департаменту економрозвитку Чернігівської ОДА Світлана Полторацька.

Інша співрозмовниця каже, що Юлія була абсолютно неконфліктна та толерантна людина, котра «вміла знайти золоту середину».

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«Попри те, що вона давала непрості завдання, з нею комфортно було працювати. Вона слухала і чула, — а це для керівника дуже важливо», — зазначила Світлана Полторацька.

Юлія Дроговоз, віцепрезидентка Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) і голова комітету з економічної політики, у коментарі «Еспресо» зазначила, що бізнес спочатку покладав значні надії на Юлію Свириденко, коли вона обійняла посаду віцепрем’єрки.

На її думку, очікувати суттєвих змін в економічній політиці лише від одного міністра — недоречно, адже ключові рішення приймаються іншими інституціями.

«Свого часу у бізнесу було багато сподівань саме на Юлію Свириденко. Її класно послухати, вона говорить правильні речі, але що далі? Вона до цього була першим віцепрем’єром — другою людиною у Кабміні. Від того, що Свириденко стане першою людиною в уряді, коли ним і так керує Офіс президента, нічого не зміниться», — розповіла Юлія Дроговоз.

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Скандали, пов’язані зі Свириденко

Юлія Свириденко дуже добре дбала про свою репутацію, тому вона майже не пов’язана із гучними скандалами.

Однак певний конфлікт виник перед призначенням Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України. Тоді опозиційні політики виявили обурення через дані її декларації. Згідно з документом, за пів року викладання в Київській школі економіки (KSE) у 2024 році вона заробила понад 3 мільйони гривень.

За словами депутата парламенту Володимира Ар’єва, ця сума значно перевищує зарплати професорів у «топових державних вишах». Окрім того, депутат заявив, що дана сума перевищує річний дохід Свириденко у Кабміні.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Джерело: Facebook Юлії Свириденко

Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило про початок розслідування щодо можливих правопорушень.

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Тоді Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки (KSE), підтвердив, що Свириденко отримує понад шість тисяч доларів щомісяця за викладання. Він зазначив, що така зарплата хоча й висока, але відповідає ринковим ставкам для фахівців її рівня.

Сама Свириденко пояснила це тим, що поєднує викладання кількох курсів, має три окремих контракти з KSE за різними напрямками, а також консультує студентів з дипломних робіт. Усе це вона робила у позаробочий час, паралельно з держслужбою.

Основний конфлікт полягав не лише у розмірі зарплатні Свириденко, а у тому, що KSE фінансувалася міжнародними грантами, якими розпоряджалося Міністерство економіки під керівництвом Свириденко.

У четвер, 17 липня Свириденко провела перше засідання «оновленого» Кабміну та відзначила його особливість — він став найменшим за кількістю міністрів за всю історію.

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«Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату», — відзначила Свириденко.

Вона зазначила, що перед усіма міністрами поставили чітке завдання – у короткий термін розробити детальний план дій. Кожен із цих планів буде оприлюднений та винесений на обговорення до відповідних комітетів Верховної Ради.

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