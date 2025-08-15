Хто увійшов до російської делегації на зустрічі Трампа з Путіним: подробиці

Трамп та Путін / © Reuters

На Алясці 15 серпня відбудеться саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. Участь у переговорах візьмуть ключові міністри та радники обох країн.

Про цеиповідомляю росЗМІ.

До складу російської делегації увійшли:

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

помічник президента Юрій Ушаков;

міністр оборони Андрій Бєлоусов;

міністр фінансів Антон Силуанов;

спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, відповідно до заяви Білого дому, разом із Трампом участь у саміті на Алясці візьмуть державний секретар, кілька міністрів, а також директор Центрального розвідувального управління.

Склад делегації США на Алясці:

державний секретар США Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

спеціальний представник президента Стів Віткофф;

прессекретарка Керолайн Левітт.

Зауважимо, водночас у Білому домі стверджують, що зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

А ось сам президент РФ Володимир Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, рівно об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).