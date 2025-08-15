- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 2 хв
Хто увійшов до російської делегації на зустрічі Трампа з Путіним: подробиці
Делегації США та Росії на зустрічі лідерів включають міністрів фінансів, оборони та закордонних справ.
На Алясці 15 серпня відбудеться саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. Участь у переговорах візьмуть ключові міністри та радники обох країн.
Про цеиповідомляю росЗМІ.
До складу російської делегації увійшли:
міністр закордонних справ Сергій Лавров;
помічник президента Юрій Ушаков;
міністр оборони Андрій Бєлоусов;
міністр фінансів Антон Силуанов;
спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.
Нагадаємо, відповідно до заяви Білого дому, разом із Трампом участь у саміті на Алясці візьмуть державний секретар, кілька міністрів, а також директор Центрального розвідувального управління.
Склад делегації США на Алясці:
державний секретар США Марко Рубіо;
міністр фінансів Скотт Бессент;
міністр торгівлі Говард Лутнік;
директор ЦРУ Джон Реткліфф;
спеціальний представник президента Стів Віткофф;
прессекретарка Керолайн Левітт.
Саміт Путіна з Трампом на Алясці розпочнеться о 22:30 за київським часом. У складі російської делегації будуть Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.
Зауважимо, водночас у Білому домі стверджують, що зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.
А ось сам президент РФ Володимир Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, рівно об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).