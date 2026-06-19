Хто вестиме переговори з Кремлем: канцлер Німеччини відкинув компроміси за спиною Києва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Під час пресконференції після завершення саміту лідерів країн Європейського Союзу у Брюсселі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц роз’яснив позицію блоку щодо завершення війни в Україні. Політик публічно підкреслив, що право визначати формат майбутнього дипломатичного діалогу з Росією належить винятково українській стороні. Виступ політика відбувся у п’ятницю, 19 червня, на тлі нещодавніх кулуарних дискусій європейських лідерів щодо можливих контактів із керівництвом Росії.

Про це повідомляє «Новини.LIVE».

Відмова від нейтралітету та підтримка Києва

«Європейський Союз тут не є нейтральною третьою стороною і не є посередником, він є стороною на боці України», — заявив Фрідріх Мерц.

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Очільник німецького уряду пояснив, що саме постраждала від агресії держава має визначати союзників, які сидітимуть поруч із нею за столом перемовин.

За словами канцлера, майбутній переговорний процес із Москвою вимагатиме чіткого узгодження дій між усіма західними партнерами. Саме українська влада буде ухвалювати остаточні рішення щодо того, хто конкретно вестиме діалог від її імені та разом із нею.

Критика самостійних ініціатив у Євросоюзі

Ця публічна промова стала своєрідною відповіддю на спроби деяких європейських посадовців ініціювати власні переговори з Кремлем в обхід офіційного Києва. У червні 2026 року головний радник президента Європейської ради Антоніу Кошти провів дві закриті телефонні розмови з високопосадовцем із найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон жорстко розкритикували президента Європейської Ради Антоніу Кошту за його самостійні дипломатичні кроки.

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час засідання наголосив, що Кошта представляє ЄС, але не виконує роль посередника. В німецькому уряді цю ініціативу також назвали «неузгодженою» і «непрофесійною».

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