Хто з військовослужбовців отримає додаткові 30 тис грн: перші подробиці

Уряд України ухвалив зміни до постанови №168, якими розширено перелік військовослужбовців, що мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Згідно з оновленим документом, інструктори та викладачі у військових навчальних закладах тепер зможуть отримувати від 15 000 до 30 000 гривень щомісячної доплати, залежно від обсягу навчального навантаження та часу, витраченого на підготовку військового персоналу.

Виплати поширюватимуться на фахівців, які працюють у:

вищих військових навчальних закладах;

військових інститутах;

на факультетах і кафедрах військової підготовки;

у відділеннях військової підготовки;

закладах фахової передвищої військової освіти.

Постанова набирає чинності через три дні після офіційного опублікування та застосовуватиметься з 31 серпня 2025 року.

Рішення спрямоване на підвищення престижу викладацької роботи у військових навчальних установах та стимулювання якісної підготовки майбутніх захисників України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат від партії Слуга Народу Богдан Кицак повідомляв, що ідея підвищити зарплату кожному українському військовому на +10 000 грн є справедливою, але наразі технічно неможливою через великий дефіцит державного бюджету.