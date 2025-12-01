Хто замінить Єрмака: ЗМІ заявили про 6 кандидатів, яких розглядає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розглядає шість кандидатів на вакантну посаду керівника Офісу президента, яка звільнилася після відставки Андрія Єрмака. Глава держави ще не ухвалив остаточного рішення.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Серед основних кандидатів на посаду голови Офісу президента, про яких зараз найбільше говорять, — міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та заступник керівника ОП Павло Паліса.

«Троє людей — це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі», — зазначив один зі співрозмовників видання.

За інформацією джерела, варіант із призначенням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко на посаду керівниці ОП має малоймовірний вигляд — у владі не бажають знову змінювати керівника уряду.

«Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з’їдять апаратним шляхом», — пояснив інший співрозмовник.

Ще одне джерело додає, що перелік претендентів не обмежується лише згаданою четвіркою — існують і два менш очевидні варіанти.

Попри активні обговорення, крісло керівника Офісу президента залишатиметься порожнім щонайменше до середи, 3 грудня — до повернення Зеленського з робочої поїздки за кордон.

Нагадаємо, 28 листопада працівники НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака. Того ж дня він подав у відставку і Зеленський своїм указом звільнив керівника ОП з посади.

За даними DeepState, Зеленський розглядає Палісу як потенційного нового голову Офісу президента. Паліса має військовий досвід, продуктивно проявив себе на посаді, має досвід навчання та хороші контакти з американцями.

Яку повідомив, радник керівника ОП Михайло Подоляк, Зеленський підбиратиме нового голову Офісу, виходячи з необхідності протистояти зовнішньому тиску РФ та проведення «перезавантаження інститутів влади». Новий очільник ОП має бути компетентним, мати вольовий характер та психоемоційну стійкість для модерації переговорних процесів і витримки тиску. Це має бути операційний менеджер, максимально залучений до зовнішніх треків.

30 листопада радник президента з комунікацій Дмитро Литвин інформував, що Зеленський ще не визначився з наступником Єрмака на посаді голови Офісу президента.