Хто замінить Єрмака: ЗМІ заявили про 6 кандидатів, яких розглядає Зеленський
Володимир Зеленський розглядає щонайменше шість кандидатів на посаду голови ОП, серед яких є чинні міністри і не тільки.
Президент України Володимир Зеленський розглядає шість кандидатів на вакантну посаду керівника Офісу президента, яка звільнилася після відставки Андрія Єрмака. Глава держави ще не ухвалив остаточного рішення.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
Серед основних кандидатів на посаду голови Офісу президента, про яких зараз найбільше говорять, — міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та заступник керівника ОП Павло Паліса.
«Троє людей — це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі», — зазначив один зі співрозмовників видання.
За інформацією джерела, варіант із призначенням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко на посаду керівниці ОП має малоймовірний вигляд — у владі не бажають знову змінювати керівника уряду.
«Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з’їдять апаратним шляхом», — пояснив інший співрозмовник.
Ще одне джерело додає, що перелік претендентів не обмежується лише згаданою четвіркою — існують і два менш очевидні варіанти.
Попри активні обговорення, крісло керівника Офісу президента залишатиметься порожнім щонайменше до середи, 3 грудня — до повернення Зеленського з робочої поїздки за кордон.
Нагадаємо, 28 листопада працівники НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака. Того ж дня він подав у відставку і Зеленський своїм указом звільнив керівника ОП з посади.
За даними DeepState, Зеленський розглядає Палісу як потенційного нового голову Офісу президента. Паліса має військовий досвід, продуктивно проявив себе на посаді, має досвід навчання та хороші контакти з американцями.
Яку повідомив, радник керівника ОП Михайло Подоляк, Зеленський підбиратиме нового голову Офісу, виходячи з необхідності протистояти зовнішньому тиску РФ та проведення «перезавантаження інститутів влади». Новий очільник ОП має бути компетентним, мати вольовий характер та психоемоційну стійкість для модерації переговорних процесів і витримки тиску. Це має бути операційний менеджер, максимально залучений до зовнішніх треків.
30 листопада радник президента з комунікацій Дмитро Литвин інформував, що Зеленський ще не визначився з наступником Єрмака на посаді голови Офісу президента.