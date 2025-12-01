Хто займе крісло керівника Офісу президента: що відомо про ймовірних кандидатів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / © Associated Press

У п’ятницю, 28 листопада Андрій Єрмак залишив посаду керівника Офісу президента ОП). Це сталося одразу після того, як Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провело обшуки в його помешканні.

Президент Володимир Зеленський підписав документ про звільнення Єрмака, однак досі не визначився, хто може його замінити.

Своєю чергою у Мережі найчастіше згадують чотирьох найбільш ймовірних претендентів. Водночас за інформацією ЗМІ, на цю посаду претендує більше людей — є ще два менш очевидні варіанти.

Однак крісло керівника ОП буде порожнім щонайменше до середи, 3 грудня, доки Зеленський не повернеться із закордонного відрядження.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ймовірних претендентів на посаду керівника ОП.

Михайло Федоров

Як припускає низка медіа та українських чиновників, кандидатом на посаду керівника Офісу президента України є Михайло Федоров — український державний діяч та міністр цифрової трансформації України.

Він народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізької області. Федоров здобув освіту на факультеті соціології та управління Запорізького національного університету. Крім того, він пройшов навчання у «Вищій політичній школі», «Освітній школі представників НАТО в Україні» та закінчив програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

Після закінчення університету Федоров відкрив агенцію SMM STUDIO в Запоріжжі, яке спеціалізується на просуванні різного бізнесу та брендів в інтернеті, зокрема в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Під час президентської кампанії Володимира Зеленського, у 2019 році Федоров приєднався до його штабу, де очолював IT-команду, відповідальну за цифрову частину агітаційної кампанії в інтернеті. Невдовзі, 21 травня 2019 року, його було призначено позаштатним радником президента, де він продовжив курирувати digital-напрямок.

29 серпня 2019 року Михайло Федоров став наймолодшим міністром в історії України, очоливши Міністерство цифрової трансформації. Його ключовою метою було створення «держави в смартфоні» шляхом переведення більшості державних послуг і документів в онлайн для зменшення бюрократії.

Першим значним успіхом його команди став запуск застосунку та порталу «Дія» у 2020 році. Цей проєкт зробив Україну першою країною з електронними паспортами та згодом забезпечив доступ до водійських прав, пенсійних посвідчень, документів про освіту, а також Covid-сертифікатів під час пандемії.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Водночас Михайло Федоров є членом РНБО з березня 2021 року, а з листопада 2023 він входить до складу Ставки Верховного Головнокомандувача України.

Також Федоров очолює ініціативу «Армія дронів», що спрямована на масове виробництво, закупівлю та навчання операторів БПЛА для ЗСУ

Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв’ю «Radio NV» зауважив, якщо Зеленський призначить Федорова на посаду керівника ОП, то це означатиме, «що прийшов новий, більш молодий і, можливо, більш красивий (це дуже суб’єктивно), але такий самий Єрмак».

«Якщо він, наприклад, обере Федорова, то це буде означати, що, по-перше, Федоров переміг у війні проти Єрмака, яка у них точилась вже дуже давно. А, по-друге, це буде означати, що прийшов новий, більш молодий і, можливо, більш красивий (це дуже суб’єктивно), але такий самий Єрмак….І в такому випадку це просто буде означати, що буде будуватись нова мережа під нового Єрмака. Досвіду у Михайла є чудовий: у нього в кожному міністерстві є своя людина, яка відповідає за цифровізацію і не тільки. Тому просто це буде новий технократичний Єрмак», — додав політолог», — припустив Несвітайлов.

Павло Паліса

Серед ймовірних кандидатів на посаду керівника ОП є полковник 93 ОМБр Збройних сил України, учасник російсько-української війни та заступник керівника Офісу президента України, (відповідальний за оборонну політику, мобілізацію та підготовку ЗСУ) -​ Павло Паліса.

Павло Паліса / © ТСН.ua

Він народився 1985 року в родині військовослужбовця, закінчив з відзнакою Львівський інститут Сухопутних військ (2007) та Командно-штабний інститут Національного університету оборони України (2019), а також пройшов навчання в Командно-штабному коледжі армії США (2022).

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну командував 5-м окремим штурмовим полком, у 2023-му очолив 93-ту бригаду, брав участь у боях за Бахмут, Ізюм, Балаклію та Соледар.​

Павло Паліса відомий за позивним «Хантер», а його брат — Дмитро Паліса з позивним «Рубін» — є одним із наймолодших комбатів ЗСУ, командир четвертого загону спеціального призначення 71-ї окремої єгерської бригади.

За даними DeepState, президент Володимир Зеленський розглядає Павла Палісу як потенційного нового керівника Офісу президента. Там зауважили, що Паліса, окрім військового досвіду, має хороші контакти з американською стороною.

У DeepState підкреслюють, що призначення військової людини на таку високу посаду є логічною і потрібною необхідністю під час війни. Це забезпечить прямий голос та позицію військових як на міжнародній арені, так і всередині країни.

Денис Шмигаль

Ще одним претендентом на посаду керівника ОП, про якого говорять в мережі та політичних колах, є колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Закінчив Львівську політехніку за спеціальністю менеджмент організацій (1997), має ступінь кандидата економічних наук.

Міністр оборони України Денис Шмигаль / © Associated Press

Шмигаль має досвід роботи в енергетиці (ДТЕК Західенерго, Бурштинська ТЕС), з 2019-го — голова Івано-Франківської ОДА, у 2020-му — віцепрем’єр-міністр з питань громад і територій, а з березня 2020-го до липня 2025-го — прем’єр-міністр України.​

Член РНБО та Національної інвестиційної ради. У 2025-му увійшов до уряду прем’єрки Юлії Свириденко як міністр оборони, замінивши на цій посаді Рустема Умєрова.

Як зазначав нардеп Ярослав Железняк Денис Шмигаль є «абсолютно нейтральним» та йому довіряє президент. Проте він зазначив, якщо він очолить ОП, тоді «треба буде шукати знову міністра оборони»

Кирило Буданов

Нардеп Ярослав Железняк припускав, що ймовірно на посаду керівника ОП розглядається кандидатура очільника Головного управління розвідки України — Кирила Буданов. За словами чиновника, Буданов має хорошу репутацію та позитивний рейтинг.

Керівник ГУР Кирило Буданов / © Getty Images

Український військовий діяч, генерал-майор та начальник ГУР Кирило Буданов народився 1986 року, закінчив Одеський інститут сухопутних військ у 2007 році.

Від 2014 року брав активну участь в АТО, був поранений кілька разів. У 2016 році очолював спецоперацію в Криму. Буданов відомий як один з наймолодших керівників української військової розвідки. Має численні нагороди, також у 2024 році президент Зеленський надав Буданову звання Героя України.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко — українська політична діячка та економістка, прем’єр-міністерка України від 17 липня 2025 року.

Народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові в родині держслужбовців, з відзнакою закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет за спеціальністю «менеджмент організацій», вільно володіє англійською та китайською мовами.​

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко

Кар’єру починала в приватному секторі, керувала інвестиційними проєктами в Чернігівській ОДА, з 2019-го — заступниця міністра економіки, у 2020-му — заступниця керівника ОП з економічних питань, а з листопада 2021-го — перша віцепрем’єрка — міністерка економіки до липня 2025-го.

Відповідала за проєкти «єРобота», санкційну політику, релокацію бізнесу, перемовини з МВФ та ЄС.

Свириденко з понад десятирічним досвідом роботи на державній службі пройшла шлях від місцевої чиновниці до керівниці уряду, залишаючись однією з найсуперечливіших фігур у провладних колах.

Нардеп від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко припускав, що Свириденко могла б стати керівницею Офісу президента, проте з посади «її знімати не будуть».

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Таку ж думку висловив й колишній міністр розвитку економіки, Тимофій Милованов.

«Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить Офіс президента. Я повністю підтримую таке рішення. На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи. А також посилило б уряд і виконавчу гілку України і змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України», — вважає він.

Проте за інформацією «РБК-Україна», варіант із призначенням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко на посаду керівниці ОП є малоймовірним.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував своє звільнення та стосунки з президентом Зеленським. Він заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом після відставки.

