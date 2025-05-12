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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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29
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Хто зірве переговори першим: Київ і Москва намагаються не роздратувати Трампа

Україна та Росія готуються до можливих переговорів у Стамбулі, але кожна сторона намагається не виглядати винною в очах Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Україна та Росія розігрують дипломатичну гру навколо можливих переговорів у Туреччині, щоб не втратити прихильність Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Президент України Володимир Зеленський офіційно запросив Володимира Путіна на особисту зустріч у Стамбулі:

“Я чекатиму на Путіна в Туреччині в четвер. Особисто. Сподіваюся, що цього разу росіяни не шукатимуть виправдань”, — написав він у X.

На тлі цієї заяви Росія не сповільнює темпу бойових дій — зокрема, в ніч на понеділок здійснено масований запуск дронів, а також артилерійські атаки на позиції ЗСУ. Кремль одночасно заявляє про обстріл Курської області з боку України.

У Києві переконані, що публічна ініціатива Зеленського — це дипломатичний хід, щоб змусити Путіна або погодитися на зустріч, або показати, що саме він її блокує.

“Тепер Путін не може просто відмовитися — інакше буде видно, що саме він не хоче переговорів. Це важливо, особливо в очах Трампа”, — пояснив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для Politico.

Подібної думки дотримується і політолог Володимир Фесенко:

“Якщо Путін проігнорує зустріч, він виглядатиме як невдаха в очах Трампа, а це може змінити настрій адміністрації США”, — зауважив експерт.

Тим часом Дональд Трамп закликав обидві сторони скористатися шансом:

“Навіть якщо угода не буде досягнута, всі зрозуміють, на чому стоїть кожен, і діятимуть відповідно”, — написав він у Truth Social.

Втім, у Кремлі звинувачують Україну в зриві попередніх перемир’їв і наполягають, що Київ має спочатку скасувати своє рішення 2022 року про заборону переговорів із Путіним. Речник Пєсков застеріг від “надмірного спрощення” процесу.

Раніше ми писали, що у Стамбулі 15 травня можуть відбутися переговори України та Росії. Проте їм має передувати 30-денне припинення вогню, на яке РФ не погоджується. Наразі Володимир Путін веде подвійну гру: одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

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