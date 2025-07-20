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Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні: у Німеччині відповіли
У Німеччині вважають, що саме їхній канцлер Мерц доклався до того, що Дональд Трамп змінив свою думку щодо Путіна і війни в Україні.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив думку про війну в Україні завдяки канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу.
Таку думку висловив в інтервʼю Bild глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.
Коли міністра запитали, чи можна сказати, що після збільшення російських атаки на фронті та у повітрі Україна все ж програє, він заперечив.
«Ні. Уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку. Це значною мірою завдяки ініціативі канцлера Німеччини», — каже Вадефуль.
На його думку, Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні».
«Він (канцлер ФРН — Ред.) висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті „Великої сімки“. Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що США потрібні зараз. Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні», — зазначає очільник німецького зовнішньополітичного відомства.
Раніше український журналіст Віталій Портников розповів, як Трамп може змінити військову допомогу для України.