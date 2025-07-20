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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні: у Німеччині відповіли

У Німеччині вважають, що саме їхній канцлер Мерц доклався до того, що Дональд Трамп змінив свою думку щодо Путіна і війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив думку про війну в Україні завдяки канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу.

Таку думку висловив в інтервʼю Bild глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Коли міністра запитали, чи можна сказати, що після збільшення російських атаки на фронті та у повітрі Україна все ж програє, він заперечив.

«Ні. Уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку. Це значною мірою завдяки ініціативі канцлера Німеччини», — каже Вадефуль.

На його думку, Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні».

Дональд Трамп і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Дональд Трамп і Фрідріх Мерц / © Associated Press

«Він (канцлер ФРН — Ред.) висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті „Великої сімки“. Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що США потрібні зараз. Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні», — зазначає очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Раніше український журналіст Віталій Портников розповів, як Трамп може змінити військову допомогу для України.

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