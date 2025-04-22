Хитрість Путіна і амбіції Трампа: як Кремль може зіграти на "великодньому перемир’ї"

Путін і Дональд Трамп / © ТСН

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Окупанти намагаються показувати президента США Дональда Трампа слабким, зокрема, щодо «великоднього перемир’я».

Таке думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

«Це чергова пастка з боку Росії. Вони як і раніше водили за носа та показували слабкість Трампа, так і зараз це не можна вважати політико-дипломатичною перемогою лідера Штатів, його задоволенням глобальних миротворчих амбіцій. Росіяни перекрутили це. Не тому, що їх примусили до миру, не Трамп досягнув цього результату, а нібито Путін зробив це добровільно», — сказав він.

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«Політичний капкан для Трампа»

Олексій Буряченко зазначив, що Києву постійно потрібно пояснювати світу, зокрема, США, що єдине, що може принести сталий мир в Україну хоча б на рівні припинення вогню — це примус до цього Росії. Не можна погоджуватися з провокаціями Кремля.

Країна-агресорка нападе знову, а в України у цей момент може не бути ні моніторингової місії для фіксації порушення умов припинення вогню, ні миротворчого контингенту, ні додаткової мілітаризації, ні напрацьовано санкцій.

«Саме це ключовий момент, якого добивається Росія. Вони не хочуть нічого підписувати. Вони зараз розставляють політичний капкан для Трампа, граючи на його політичних амбіціях», — підкреслив політолог.

За словами експерта, нашій державі потрібна співпраця з «коаліцією охочих», діалог зі США. Переговори щодо перемир’я в Україні у Лондоні покажуть, який там буде рівень американської делегації, які будуть прийняті рішення, наскільки вони будуть справедливими та так далі.

Нагадаємо, 17 квітня у Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.