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Кібератака на додаток "Повітряна тривога" та перемога проросійської кандидатки на виборах президента БолгаріЇ: головні новини ночі 2 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 листопада 2026 року:
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