Кібератака на посла України в США: Маркарова оприлюднила деталі інциденту

Посолка України в США Оксана Маркарова стала жертвою пранкерів, вони видавали себе за американських урядовців та здійснювали атаки на неї.

Про інцидент вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Оксана Маркарова зазначила, що кіберзловмисники вдавали, що ніби використовують секретний телефон.

"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців, або терміново переговорити (звичайно, вдаючи, що пишуть з якогось секретного телефону)", - розповіла вона.

За її словами, для контактів з партнерами вона використовує лише перевірені канали зв'язку, тому подібні атаки були негайно зафіксовані, і правоохоронці були проінформовані.

Нагадаємо, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона розіграли російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров. Вони видавали себе за французького економіста Жака Атталі, і Джонсон, не підозрюючи підстав, відверто спілкувався з ними по телефону.

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